Hakan boş geçmedi! Inter, Milan\'ı farka boğdu

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Inter ile Milan karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan derbiyi ev sahibi Inter, 5-1'lik skorla kazandı.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 5 ve 69. dakikalarda Henrikh Mkhitaryan, 37. dakikada Marcus Thuram, 79. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 90+3. dakikada Frattesi kaydetti.
Milan'ın tek golü 58. dakikada Rafael Leao'dan geldi.
Inter'de forma giyen milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
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