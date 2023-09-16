Hakan boş geçmedi! Inter, Milan'ı farka boğdu - Son Dakika

Hakan boş geçmedi! Inter, Milan'ı farka boğdu

Hakan boş geçmedi! Inter, Milan\'ı farka boğdu
Son Güncelleme: 16.09.2023 22:15

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Milano derbisinde Inter, Milan'ı 5-1 mağlup etti. Inter'e galibiyeti getiren golleri 5 ve 69. dakikalarda Henrikh Mkhitaryan, 37. dakikada Marcus Thuram, 79. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 90+3. dakikada Frattesi kaydetti. Milan'ın tek golü ise 58. dakikada Rafael Leao'dan geldi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Inter ile Milan karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan derbiyi ev sahibi Inter, 5-1'lik skorla kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 5 ve 69. dakikalarda Henrikh Mkhitaryan, 37. dakikada Marcus Thuram, 79. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 90+3. dakikada Frattesi kaydetti.

Milan'ın tek golü 58. dakikada Rafael Leao'dan geldi.

Inter'de forma giyen milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Hakan boş geçmedi! Inter, Milan'ı farka boğdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakan boş geçmedi! Inter, Milan'ı farka boğdu - Son Dakika
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