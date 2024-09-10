Hakan Çalhanoğlu'ndan Ballon d'Or vurgusu - Son Dakika
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Hakan Çalhanoğlu'ndan Ballon d'Or vurgusu

Hakan Çalhanoğlu\'ndan Ballon d\'Or vurgusu

EFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, takımda aile havasının devam ettiğini ve Ballon d'Or'a katılan bir Türk oyuncusu olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

10.09.2024 02:16
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EFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "21 yıl sonra bir Türk oyuncusu yine Ballon d'Or'a katıldı, bunun gururunu yaşıyorum." dedi.

Hakan Çalhanoğlu, maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, takımda aile havasının devam ettiğini, herkesin birbirine sahip çıktığını söyledi.

Takımdaki aile havasının çok önemli olduğunu vurgulayan Hakan, "Bana gelince eleştiriler her zaman oluyor, kulağımı tıkamaya çalışıyorum. Havalanmış gibi olmasın ama 21 yıl sonra bir Türk oyuncusu yine Ballon d'Or'a katıldı, bunun gururunu yaşıyorum. Sonuçta ben ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Hedefim her zaman da buydu. Bunu kaç kez söyledim. O yüzden duymamaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu, İtalya'nın Inter kulübüyle sözleşmesinin sürdüğüne dikkati çekerek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Geçen aylarda teklifler geldi ama ben Inter'de kalacağımı söyledim aynı şekilde Inter de zaten beni bırakmıyor. O yüzden dediğim gibi elimde olan bir şey değil. Ben en yüksek seviyede oynamaya çalışacağım. Milli maça gelince 100. milli maçı oynamayı başarmak istiyorum her zaman hedefimdi. Vücudum da bunu isterse, yaparsa, futbol hayatımı sürebildiğim kadar sürdürmeye çalışacağım."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu'ndan Ballon d'Or vurgusu - Son Dakika

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