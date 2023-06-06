Hakan Çalhanoğlu, 4 yıl daha Inter'de! Şampiyonlar Ligi finalinin ardından resmen ilan edilecek

10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi Hakan Çalhanoğlu, Inter ile nikah tazeledi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Hakan Çalhanoğlu, Inter ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulübün resmi duyuruyu Şampiyonlar Ligi finali sonrası yapması bekleniyor.
Hakan Çalhanoğlu geçen gün yaptığı açıklamada, "Burada mutluyum. Buradan da ayrılmayı düşünmüyorum. Gelecek günlerde imza atacağım." ifadelerini kullanmıştı.
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