Hakan Çalhanoğlu, 4 yıl daha Inter'de! Şampiyonlar Ligi finalinin ardından resmen ilan edilecek - Son Dakika
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Hakan Çalhanoğlu, 4 yıl daha Inter'de! Şampiyonlar Ligi finalinin ardından resmen ilan edilecek

06.06.2023 15:32

Hakan Çalhanoğlu, Inter ile 4 yıllık mukavelenin altına imzasını attı. Resmi açıklamanın Manchester City ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin ardından yapılması bekleniyor.

10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi Hakan Çalhanoğlu, Inter ile nikah tazeledi.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Hakan Çalhanoğlu, Inter ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulübün resmi duyuruyu Şampiyonlar Ligi finali sonrası yapması bekleniyor.

"GELECEK GÜNLERDE İMZA ATACAĞIM"

Hakan Çalhanoğlu geçen gün yaptığı açıklamada, "Burada mutluyum. Buradan da ayrılmayı düşünmüyorum. Gelecek günlerde imza atacağım." ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: Nikahsızmı yaşıyorduki ??? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Hakan Çalhanoğlu, Inter ile anlaşmaya vardı Hakan Çalhanoğlu, Inter ile anlaşmaya vardı

Hakan Çalhanoğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu, 4 yıl daha Inter'de! Şampiyonlar Ligi finalinin ardından resmen ilan edilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakan Çalhanoğlu, 4 yıl daha Inter'de! Şampiyonlar Ligi finalinin ardından resmen ilan edilecek - Son Dakika
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