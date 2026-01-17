Hakan Çalhanoğlu \'\'Aslan\'\' oluyor

Galatasaray'ın orta saha hedefleri arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu için transfer iddiaları yeniden gündeme geldi. Milli futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı, bu nedenle yaz döneminde Inter'den ayrılık ihtimalinin güçlendiği öne sürüldü.

GALATASARAY HAKAN ÇALHANOĞLU'NDA ISRARCI

Galatasaray'ın, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için ısrarını sürdürdüğü iddia edildi. Yaz döneminde de gündeme gelen transferin, sarı-kırmızılıların yeniden temas kurmasıyla tekrar masaya geldiği belirtildi.

"GALATASARAY'A GELMEYE HAZIR" İDDİASI

Çalhanoğlu'nun Galatasaray'da oynamak istediği ve bu düşüncenin yaz aylarında Inter'den ayrılma ihtimalini artırdığı ifade edildi. 31 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda sarı-kırmızılılara transfer fikrini Inter'e ileteceği ileri sürüldü.

BONUSLİS PAZARLIĞI: 15 MİLYON EURO – 20-25 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Inter ile temasa geçerek 15 milyon euro civarında bir bonservis bedelini gündeme aldığı öne sürülürken, Inter'in Hakan için 20-25 milyon euro bandının altına inmeye yanaşmadığı iddia edildi. Inter'in ara transferde oyuncuyu kaybetmek istemediği ve bu tavrını net şekilde ortaya koyduğu belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşmesinin 2027 Haziran'ına kadar devam ettiği hatırlatılırken, Galatasaray'ın transferi sezon sonuna bırakıp yaz döneminde yeniden girişim yapmayı planladığı aktarıldı. Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 22 maçta süre aldı; 8 gol atıp 4 asist yaptı.