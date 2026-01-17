Hakan Çalhanoğlu ''Aslan'' oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Hakan Çalhanoğlu ''Aslan'' oluyor

Haberin Videosunu İzleyin
Hakan Çalhanoğlu \'\'Aslan\'\' oluyor
17.01.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hakan Çalhanoğlu \'\'Aslan\'\' oluyor
Haber Videosu

Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yaz transfer döneminde yeniden devreye girmeye hazırlandığı, oyuncunun da sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı iddia edildi. İki kulüp arasında bonservis beklentilerinin ise 15 milyon euro ile 20-25 milyon euro bandında ayrıştığı öne sürüldü.

Galatasaray'ın orta saha hedefleri arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu için transfer iddiaları yeniden gündeme geldi. Milli futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı, bu nedenle yaz döneminde Inter'den ayrılık ihtimalinin güçlendiği öne sürüldü.

GALATASARAY HAKAN ÇALHANOĞLU'NDA ISRARCI

Galatasaray'ın, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için ısrarını sürdürdüğü iddia edildi. Yaz döneminde de gündeme gelen transferin, sarı-kırmızılıların yeniden temas kurmasıyla tekrar masaya geldiği belirtildi.

"GALATASARAY'A GELMEYE HAZIR" İDDİASI

Çalhanoğlu'nun Galatasaray'da oynamak istediği ve bu düşüncenin yaz aylarında Inter'den ayrılma ihtimalini artırdığı ifade edildi. 31 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda sarı-kırmızılılara transfer fikrini Inter'e ileteceği ileri sürüldü.

BONUSLİS PAZARLIĞI: 15 MİLYON EURO – 20-25 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Inter ile temasa geçerek 15 milyon euro civarında bir bonservis bedelini gündeme aldığı öne sürülürken, Inter'in Hakan için 20-25 milyon euro bandının altına inmeye yanaşmadığı iddia edildi. Inter'in ara transferde oyuncuyu kaybetmek istemediği ve bu tavrını net şekilde ortaya koyduğu belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşmesinin 2027 Haziran'ına kadar devam ettiği hatırlatılırken, Galatasaray'ın transferi sezon sonuna bırakıp yaz döneminde yeniden girişim yapmayı planladığı aktarıldı. Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 22 maçta süre aldı; 8 gol atıp 4 asist yaptı.

Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu ''Aslan'' oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mh459267 Mh459267:
    ÇOK UZADI ? İLKAY GİBİ ..BİR OYNAR BİR OYNAMAZ.ANADOLU TAKIMLARINDAN GENÇ VE GELECEK VAAT EDEN OKADAR ÇOK GENÇ VAR Kİ..ÖNLERİNİ KAPATMAYIN ONLARA VERİLCEK MİLYON EURO LARIN ONDA BÎRİ İLE ALINABİLİR HEM.PARA ANADOLU TAKIMLARINA GÎDER. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Transfer videosu bomba Kasımpaşa Cenk Tosun’u açıkladı Transfer videosu bomba! Kasımpaşa Cenk Tosun'u açıkladı
TIR’dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu
Mourinho’nun ’’Kendi seviyeme döndüm’’ sözleri yeniden gündemde Mourinho'nun ''Kendi seviyeme döndüm'' sözleri yeniden gündemde
Temizlik işçisinin feci ölümü Çarpışan araçların arasında sıkıştı Temizlik işçisinin feci ölümü! Çarpışan araçların arasında sıkıştı
PFDK, bahis oynayan teknik adamların cezasını açıkladı PFDK, bahis oynayan teknik adamların cezasını açıkladı
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi

15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
15:08
Meteoroloji’den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
13:46
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı Meydanlarda halay çekiliyor
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı! Meydanlarda halay çekiliyor
13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
13:12
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
12:52
Atlas’ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular Anneye korkunç tehdit
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 15:42:34. #7.11#
SON DAKİKA: Hakan Çalhanoğlu ''Aslan'' oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.