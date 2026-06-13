Hakan Çalhanoğlu: "Hedefimiz Ülkemizi En İyi Temsil Etmek" - Son Dakika
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Hakan Çalhanoğlu: "Hedefimiz Ülkemizi En İyi Temsil Etmek"

13.06.2026 03:18
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A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Avustralya maçı öncesi, takımın hedeflerini ve hazırlıklarını anlattı.

MİLLİ futbolcu Hakan Çalhanoğlu, "Sonuçta herkes bizim iyi bir takım olduğumuzu biliyor, oyuncuları tanıyorlar. Bu bizim için önemli. Demek ki iyi yoldayız. Bizi orada karşılayan Türk taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Bu turnuvada da öyle olacaktır. Bizim amacımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, bize yakışanı yapmak" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında yarın TSİ 07.00'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hazırlık sürecinin iyi geçtiğini belirten Hakan Çalhanoğlu, "Herkesin beklediği an, özellikle bizim. Çok bekledik, yarın başlıyoruz. Hazırlık süreci iyi geçti. Biz de dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'BAHANE BULMADAN OYUNUMUZU OYNAMAK İSTİYORUZ'

Hava sıcaklığını bahane etmeyeceklerini aktaran Hakan, "Sıcaklığa alıştık. Bahane bulmadan oyunumuzu oynamak istiyoruz. Sonuçta her ülke bu sıcakta oynayacak. Adapte olması gerekiyor. Bizim en iyi şekilde bu maça hazırlandık. Bahane bulmadan, kendi oyunumuzu oynayıp, inşallah kazanacağız" sözlerini sarf etti.

'HİÇBİR RAKİBİ KÜÇÜMSEMİYORUZ'

Hakan Çalhanoğlu sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Rakiplere saygımız sonsuz. Hiçbir rakibi küçümsemiyoruz. Onların fiziksel bir takım olduğunu biliyoruz. Duran toplarda özellikle çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bizim takım daha yetenekli. Biz de kendi gücümüzü ortaya koyacağız."

Avustralyalı futbolcuların, A Milli Futbol Takımı hakkında yaptığı açıklamaların için Hakan Çalhanoğlu "O açıklamaları gördüm. Bizim takım hem yetenekli hem de tecrübeli oyuncular var. Hiçbir rakibi küçümsemiyoruz. Onlar bizi tanıyor, biz onları tanımıyoruz. Biz maça yüzde 100 hazır çıkacağız. O röportajlar kulağımıza geldi. Bizim için daha iyi öyle olması. Zaten takım hırslı" dedi.

'HEPİMİZ İÇİN İLK DÜNYA KUPASI'

Kaptan olmaktan gurur duyduğunu aktaran 32 yaşındaki futbolcu, "Takım arkadaşlarıma bu konuda teşekkür ediyorum. Bana her konuda yardımcı oluyorlar. Hepimiz için ilk Dünya Kupası. Avrupa Şampiyonası'nda o tecrübeyi yaptık. İnşallah bu turnuvada iki yıl önceki turnuvadan ülkemizi daha iyi temsil ederiz" ifadelerini kullandı.

'HER ŞEY BİRAZ DAHA FARKLI'

Avrupa Şampiyonası gibi olmadığını ve ayak uydurmaları gerektiğini söyleyen Hakan, "O futbolculuk döneminde yaşadı. Çok büyük turnuva olduğunu söyledi. Organizasyon biraz Avrupa Şampiyonası gibi değil ama ayak uydurmamız gerekiyor. Her şey biraz daha farklı. Hem hava şartları hem organizasyon biraz daha değişik. Biz turnuvanın tadını çıkarmak istiyoruz. Sonuçta 24 yıl sonra katıldık. Bir yandan da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" sözlerini kullandı.

Yabancı futbolseverlerin milli takıma olan ilgisiyle ilgili de konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Bizi mutlu ediyor. Sonuçta herkes bizim iyi bir takım olduğumuzu biliyor, oyuncuları tanıyorlar. Bu bizim için önemli. Demek ki iyi yoldayız. Bizi orada karşılayan Türk taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Bu turnuvada da öyle olacaktır. Bizim amacımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, bize yakışanı yapmak. Türkiye'yi de daha da ön plana sokmak" dedi.

32 yaşındaki futbolcu, Inter'den takım arkadaşı Manuel Akanji ile Avustralya maçı hakkında konuştuklarını belirterek "En son Ajanji ile konuştum. Kendisi Avustralya ile oynadığı için" sözlerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Her iki takımın da dikkat etmesi gerekiyor. Onlar fiziksel bir takım. Zor bir maç olacak. Bunun farkındayız. Kendi yeteneğimizi, kendi gücümüzü ortaya koymamız gerekiyor. Bu ben olayım, Arda olur, hiç fark etmez. Tüm takım arkadaşlarım iyi ve hazır. Çünkü biz buralara kadar takım olarak geldik. O yüzden ön planda olan takımdır."

Kaynak: DHA

Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım, Avustralya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu: 'Hedefimiz Ülkemizi En İyi Temsil Etmek' - Son Dakika

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