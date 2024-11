Hakan Çalhanoğlu, Karadağ Maçında Yok

Spor

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında yarın Karadağ'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyeceğini ancak milli takımın A Ligi'ne çıkacağına inandığını söyledi.

Hakan Çalhanoğlu, milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile birlikte Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Şehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Hakan, Galler maçında sakatlanmasının ardından Inter Başkanının kendisini aradığını belirterek, "Öncelikle Inter Başkanımıza anlayışından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Hocamız ve ben görüştüm, Galler maçından sonra aradılar, takımı yalnız bırakmamak için burada kalmayı tercih ettim. Burada tedavim sürüyor. Yarın maçta maalesef olamayacağım çünkü eski sakatlığım geri geldi. Çok şükür o kadar kötü değil, yırtığım da yok. Umarım Cumartesi ligde Verona'ya karşı yine sahalarda olurum diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Galler maçında iyi oynadıklarını ancak galibiyeti alamadıklarını aktaran Hakan, "Önemli olan kazanmaktı ama daha önemlisi kaybetmemekti. Hala lideriz, her şey elimizde. Yarınki maç çok önemli, takımı yalnız bırakmamak adına takımla kalmayı tercih ettim. İnşallah yarın galibiyetle arkadaşlarımız ülkeye döner, ben de en yakın sürede Milan'a döneceğim." şeklinde konuştu.

"İnşallah yarın A Ligi'ni görürüz"

Hakan Çalhanoğlu, "Milli takımda çok eleştirildiğin dönemlerde oldu ama kaptan olarak da hep sorumluluk aldın. Milli takımın geldiği bu seviye sana neler hissettiriyor? O zor günlerden Avrupa Şampiyonası çeyrek finali ve şimdi de A Ligi'ni konuştuğumuz günlere geldik" sorusuna şu yanıtı verdi:

"11 yıllık milli takım kariyerim var. Mutluğu, üzüntüyü gördüm her şeyi yaşamış bir oyuncu olarak C Ligi'ni de gördüm, inşallah A Ligi'ni de görürüm. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra takımın birliği beraberliği çok önemli. Bunu sürdürmeye devam ediyoruz, herkes birbirine sahip çıkıyor, seviyor. 45 günlük kamp geçirdik. Kimsenin saygısızlığı olmadı hocamızın sayesinde. Çünkü onun ilişkisi, oyuncularla irtibatı bizim için çok önemliydi, zor bir süreçten geçtik. İlk geldiğinde Hırvatistan'ı yendik. Onun enerjisi bizim için çok önemliydi, biz de takım olarak hocamıza bir şeyler vermek istedik, takım halinde bunu başardık. Herkes ona sahip çıkıyor, bir ara Roma'ya gitme ihtimali vardı, dedikodu oldu. Biz ona, 'Burada kalacaksın.' dedik, burada kalmasını istedik, o da burada kalmayı tercih etti. Onunla beraber çalıştığımız için çok mutluyuz. Yarınki maç bizim için çok önemli. C Ligi'ni de gördük inşallah yarın A Ligi'ni görürüz. Orayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Turnuvadan ve oynadığımız maçlardan sonra en büyük örnek İzlanda maçından sonra oldu, takımın arzusu, ruhu çok önemliydi o yüzden bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah yarın güzel bir maç sergileyeceğiz buna inanıyorum. Takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum, yarın sahada olamayacağım ama kenarda onları en iyi şekilde destekleyeceğim."

Hakan, Karadağ Teknik Direktörü Prosinecki'nin "Hakan Çalhanoğlu, Türk Milli Takımı'nın motoru" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Düşünceleri için teşekkür ederim övgü almak her zaman güzeldir. Benim nasıl bir kariyer yaptığımı gördüğü için bunu söylüyordur, teşekkür ediyorum. Benim için bunu duymak çok değerli." açıklamasında bulundu.

"Hep eleştiri yedim ama hiçbir zaman yıkılmadım"

Milli Takım Kaptanı, "Her zaman basın karşısında, 'Eleştirileri bana yapın, arkadaşlarıma yapmayın.' dedin. Bu süreç seni psikolojik olarak nasıl etkiledi?" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Benim yaşadıklarımı onlar yaşamasın diye, onlar için mücadele ediyorum, sizlerin de beni takip ettiğiniz gibi milli takımda hep eleştiri yedim ama hiçbir zaman yıkılmadım, ayakta durmaya çalıştım. Kardeşlerime sahip çıkmaya çalışıyorum. Çok şey gördüm, yaşadım. Onlar bunları yaşamasın diye onların arkasında durmaya çalışıyorum. Milli takımda olduğum sürece hep onları korumaya çalışacağım ve hep onları destekleyeceğim. Kişisel karakterim de öyle sorumluluk almayı seviyorum, kaçmıyorum. Burada olduğum sürece onları hep koruyacağım, hepsini çok seviyorum çünkü bana çok değer ve saygı gösteriyorlar. Bir ağabeyleri olarak bu kelimeyi sevmiyorum ama ağabey olarak diyorum. Kaptanlığımdan ziyade insanlığımla onlara yaklaşıyorum, burada rahat hissetmeleri gerek sahada içinde olduklarında serbest kalmaları gerek, mental olarak ne kadar etkilenecekleri biliyorum, ben bunu yaşadım, onlar yaşamasın diye ben onları hep koruyacağım."

Hakan, Milli Takım kaptanlığının sorumluluğunu ve ağırlığını her zaman hissettiğini belirterek, "Herkes burada ülkesini temsil etmeye çalışıyor. Futbolculuğum ve kişiliğimle örnek olmaya çalışıyorum. Ortamı yakından takip ediyorsunuz. Arkadaş ortamımız çok iyi, A Ligi'ne çıkmak istiyoruz çünkü güçlü rakiplerle eşleşmek istiyoruz. Güçlü takıma karşı oynadığınızda seviye olarak nerede olduğunuzu görebiliyorsunuz. Mart ayında başlayacak Dünya Kupası hayalimiz var, bu en büyük hedefimiz, yıllar sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Karadağ'ı küçümsememek gerek"

"Karadağ'ı küçümsememek gerek, hiçbir takımı küçümsemiyoruz saygı duyuyoruz." sözlerini kullanan Hakan Çalhanoğlu, " Samsun'da iyi oynadılar, 90 dakika mücadele eden bir takım gördük, bizi zor duruma soktular. Yarın kolay olmayacak ama biz kendimize bakacağız. Jovetic çok kaliteli bir oyuncu, Karadağ için önemli bir oyuncu. Futbol hayatında başarılar diliyorum. O da bir dönem Inter'de oynadı. Karadağ'ın kalite eksikliğini görmüştüm, Jovetic'in sahada daha çok yardıma ihtiyacı var ama kaptanlığı çok iyi yapıyor." ifadelerini kullandı.

Hakan, basın toplantısı öncesinde Karadağ Futbol Federasyonu Başkanı Dejan Savicevic'le diyaloğunun sorulması üzerine, "Başkan Savicevic ile görüştüm, bundan 3 yıl önce beraberdik, formamı hediye ettim, güzel bir görüşmemiz oldu. Efsane bir oyuncu, onu görmek güzel. Onun övgü sözleri beni çok mutlu ettim, aramızda kalsın. Çok da saygı duyduğum bir kişi futbolculuğu ve insanlığı müthiş, çok mütevazi. Karadağ için çok değerli bir isim. Güzel bir sohbetimiz oldu." şeklinde konuştu.