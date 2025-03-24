Hakan Çalhanoğlu, Macaristan'a attığı golle tarihe geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hakan Çalhanoğlu, Macaristan'a attığı golle tarihe geçti

Hakan Çalhanoğlu, Macaristan\'a attığı golle tarihe geçti

A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Macaristan maçında attığı penaltı golüyle ay-yıldızlı forma altındaki gol sayısını 21'e yükseltti ve milli takımda en çok gol atan futbolcular listesinde 4. sıraya yerleşti. Hakan, bu sırayı Lefter Küçükandonyadis ve Cenk Tosun ile paylaşıyor.

24.03.2025 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımımızın tecrübeli kaptanı Hakan Çalhanoğlu, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Macaristan ile oynanan karşılaşmada fileleri havalandırarak ay-yıldızlı formayla tarihi bir başarıya imza attı.

EN GOLCÜ 4. FUTBOLCU OLDU

Hakan Çalhanoğlu, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan karşısında kaydettiği penaltı golüyle A Milli Takım formasıyla attığı gol sayısını 21'e çıkardı. Böylelikle Hakan, milli takımda en çok gol atan oyuncular listesinde 4. sıraya yükseldi.

15 DE ASİSTİ VAR

Futbol hayatını İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de sürdüren deneyimli futbolcunun milli formayı giydiği organizasyonlardaki gol ve asist sayıları şöyle;

  • Dostluk maçları: 26 maç-7 gol-4 asist
  • Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 23 maç-2 gol-2 asist
  • Avrupa Şampiyonası: 9 maç-1 gol-1 asist
  • Dünya Kupası Elemeleri: 19 maç-5 gol-6 asist
  • UEFA Uluslar Ligi: 20 maç-6 gol-2 asist
  • Toplam: 97 maç-21 gol-15 asist

LEFTER VE CENK'İ YAKALADI

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 6 Eylül 2013 tarihinde ilk kez giydiği milli formayla 97 mücadeleye çıkan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, listenin 4. basamağındaki 21 gollü Lefter Küçükandonyadis ve Cenk Tosun'u yakaladı.

Lefter Küçükandonyadis, A Milli Futbol Takımı, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Macaristan, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu, Macaristan'a attığı golle tarihe geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 3475082Ak:
    1. kim acaba..yazmaya çekiniyor Sondakika... 23 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 03:06:13. #7.12#
SON DAKİKA: Hakan Çalhanoğlu, Macaristan'a attığı golle tarihe geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement