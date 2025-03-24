Hakan Çalhanoğlu, Macaristan\'a attığı golle tarihe geçti

A Milli Futbol Takımımızın tecrübeli kaptanı Hakan Çalhanoğlu, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Macaristan ile oynanan karşılaşmada fileleri havalandırarak ay-yıldızlı formayla tarihi bir başarıya imza attı.
Hakan Çalhanoğlu, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan karşısında kaydettiği penaltı golüyle A Milli Takım formasıyla attığı gol sayısını 21'e çıkardı. Böylelikle Hakan, milli takımda en çok gol atan oyuncular listesinde 4. sıraya yükseldi.
Futbol hayatını İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de sürdüren deneyimli futbolcunun milli formayı giydiği organizasyonlardaki gol ve asist sayıları şöyle;
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 6 Eylül 2013 tarihinde ilk kez giydiği milli formayla 97 mücadeleye çıkan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, listenin 4. basamağındaki 21 gollü Lefter Küçükandonyadis ve Cenk Tosun'u yakaladı.
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