Hakan Çalhanoğlu\'ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım

Serie A devi Inter'de başkan ve Lautaro Martinez ile gerginlik yaşayan Hakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz bir hamle geldi. Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen milli yıldız, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

'YOLCU' ŞARKISIYLA PAYLAŞIM YAPTI

Hakan Çalhanoğlu, Sinem Çalhanoğlu'nun çocuklarıyla birlikte paylaştığı sessiz fotoğrafı kendi sosyal medya hesabında alıntıladı. Yıldız ismin bu paylaşıma "Yolcu" şarkısını eklemesi sosyal medyada gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, transferin her an bitebileceğini dile getirirken, taraftarlar arasında büyük heyecan yaşandı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 maça çıkan 31 yaşındaki yıldız isim, bu maçlarda 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.