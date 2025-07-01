Hakan\'dan Lautaro Martinez\'e bomba yanıt: Tarih dimdik duranları hatırlar

Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yayınlayan Hakan, "Gelecek ne getirir göreceğiz. Ama tarih, her zaman dimdik duranları hatırlar. En çok ses çıkaranları değil" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fluminense yenilgisinin ardından konuşan takım kaptanı Lautaro Martinez, "Şimdi bir şey söylemek istiyorum: Inter'de kalmak istiyorsan bunu gerçekten istemelisin, anladın mı? Çünkü burada hedefler için savaşıyoruz. Mesaj net: Kalmak isteyen kalır, gitmek isteyen gider. Hoşuma gitmeyen birçok şey gördüm. Ben kaptanım ve zirvede kalmaya devam etmek istiyorum. Mesaj açık: Kalmak istemeyen varsa, elveda." derken Martinez'in bu sözlerinin Hakan Çalhanoğlu'na yönelik olduğu iddia edilmişti.