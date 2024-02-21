Hakan'ın takımı avantaj'ı kaptı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika
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Spor

Hakan'ın takımı avantaj'ı kaptı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi son 16 turu dün akşam oynanan 2 karşılaşmaya sahne oldu. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter sahasında Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti. Diğer maçta PSV Eindhoven ile Borussia Dortmund 1-1 berabere kaldı.

21.02.2024 09:17  Güncelleme: 09:38
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Büyük heyecana sahne olan Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları dün gece 2 karşılaşmaya sahne oldu.

INTER AVANTAJI KAPTI

Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, sahasında Atletico Madrid'i Arnautovic'in 79. dakikada attığı golle 1-0 yendi.

Hakan'ın takımı avantaj'ı kaptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

DORTMUND VE PSV YENİŞEMEDİ

Gecenin diğer maçında maçında PSV Eindhoven ile Borussia Dortmund 1-1 berabere kaldı.

Hakan'ın takımı avantaj'ı kaptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Hakan\'ın takımı avantaj\'ı kaptı! İşte Devler Ligi\'nde gecenin sonuçları
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Borussia Dortmund, Hakan Çalhanoğlu, Atletico Madrid, Inter Milan, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakan'ın takımı avantaj'ı kaptı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika
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