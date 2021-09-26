Hakan Keleş: "Bugünden itibaren bir şanssızlığın olduğuna eminim"

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Kayserispor maçının ardından, "Futbolun pek şans olduğunu düşünmem ama bugünden sonra bir şanssızlığın olduğuna yüzde yüz eminim" dedi.

Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalan GZT Giresunspor, ligdeki ikinci beraberliğini alarak puanını 2'ye çıkardı. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Hakan Keleş, müthiş bir oyun oynandığını ama sonuca yansıtamadıklarını belirterek, "3 puanı çok istiyorduk. Maç öncesi inanılmaz ihtiyacımız vardı. Oyun olarak hak ettiğimizi de düşünüyorum. Net pozisyonlar var. 5-6 tane pozisyon ve VAR'dan dönen golümüz var. Oyuncularımız inanılmaz emek sarf ettiler. Onlara teşekkür ediyorum. Yani söyleyecek bir söz de bulamıyorum. Ama geliştirdiğimiz oyun bugün zirve yaptı. Müthiş bir oyun vardı. Rakibimize fazla pozisyon vermedik. 1-2 şut haricinde. Duran toptan yediğimiz gole rağmen müthiş bir arzu ile oynadık ama sonuca yansıtamadık" dedi.

İyi bir takım kurduklarını ama şanssızlığın olduğunu belirten Keleş, "Bugünden sonra bir şanssızlığın olduğuna yüzde yüz eminim. Futbolun çok şans olduğunu düşünmem. Ama bugünden sonra bu kadar gol kaçmaz dedirtecek şekilde oldu. İyi bir takım kurduk. Günden güne oturdu her şey. Güzel de bir oyun var. Oyuncuların emeğine üzülüyorum. Bu kadar emek sarf ediyorlar. İnşallah düzelir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - GİRESUN