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Hakan Keleş: 'Çok üzgün ve kızgınım' - Son Dakika
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Hakan Keleş: 'Çok üzgün ve kızgınım'

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Sivasspor mağlubiyetinin ardından üzgün ve kızgın olduğunu belirterek, bazı oyuncuların performansının beklediği gibi olmadığını söyledi. Keleş, takımın eksiklerini gidermek ve güçlü bir şekilde geri dönmek için gerekli dersleri çıkaracaklarını ve takviyeler yapacaklarını ifade etti.

12.12.2023 - 00:56,
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- Hakan Keleş: "Çok üzgün ve kızgınım"

KONYA - Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 1-0'lık Sivasspor mağlubiyetinin ardından, çok üzgün ve kızgın olduğunu belirterek, "Bazı oyuncuların performansı hiç beklediğim gibi değildi. İki haftadır iyi bir hava yakaladığımızı düşünüyordum ama demek ki bazı şeyleri eksik yapıyoruz" dedi

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında karşılaştığı Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "İstediğimiz hiç bir şeyi yapamadık. Rakibin istediğine göre oynadık. Çıkarken top kayıpları yaptık, atakları sonlandıramadık. Deplasman maçlarını iyi oynayan bir ekibe karşı çok pozisyon verdik. İkinci yarıda daha iyi hücumlarla baskı kurmak istedik. Zaman zaman bunda etkili olduk. Çok üzgün ve kızgınım. Bazı oyuncuların performansı hiç beklediğim gibi değildi. İki haftadır iyi bir hava yakaladığımızı düşünüyordum ama demek ki bazı şeyleri eksik yapıyoruz. Konyaspor güçlü bir camia gerekli dersleri çıkaracağız, gerekli takviyeleri yapacağız. Hiç beklemediğimiz bir sonuç ama bunları düzeltecek kapasitemiz olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Hakan Keleş: \'Çok üzgün ve kızgınım\'
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hakan Keleş: 'Çok üzgün ve kızgınım' - Son Dakika
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