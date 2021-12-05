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Hakan Keleş: "Oyundan hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz" - Son Dakika

Hakan Keleş: "Oyundan hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz"

05.12.2021 20:03

- Hakan Keleş: "Oyundan hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz" GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "3 puanla birlikte birçok şey kazandık.

- Hakan Keleş: "Oyundan hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz"

GİRESUN - GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "3 puanla birlikte birçok şey kazandık. Daha üst sıralara çıkıyoruz, inşallah daha iyi yerlere geleceğiz" dedi.

Süper Lig'in 15. haftasından Fatih Karagümrük'ü sahasında 3-1'lık skorla mağlup eden GZT Giresunspor, üst üste üçüncü galibiyetini aldı. İlk yarıyı geride tamamlayan GZT Giresunspor, ikinci yarıda İbrahima Balde ve Souleymane Doukara'nın golleriyle skoru ileriye taşıyarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Puanını 19'a çıkaran yeşil beyazlılar yükselişini sürdürdü.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Öncelikle maça iyi başladığımız halde duran topta bir gol yedik o biraz moral olarak bizi düşürdü. Ama oyun olarak pozisyona girme olarak öndeydik maç genelinde. Rakibimiz bu ligin en iyi pas yapan takımlarından bir tanesi hatta zirvede. Onlara karşı iyi baskı yaptığımızı düşünüyorum. Kazandığımız topları iyi değerlendirebilseydik daha erken oyunu çevirebilirdik. İkinci yarıda coşku mücadele müthişti. Giren oyuncular müthiş performans verdiler. Ondan dolayı biraz sıkıntılar çekiyorduk geçen haftalarda ama bu hafta baya bir katkı sağladılar bize. Onlara da teşekkür ediyorum. Müthiş bir oyun ortaya koydular. İlk defa da geri düşüp oyun çevirdik. Bu bizim önemliydi. Sonuçta 3 puanla birlikte birçok şey kazandık. Daha üst sıralara çıkıyoruz, inşallah daha iyi yerlere geleceğiz" dedi.

Ligde emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Keleş, "Taraftarımız bugün müthişti. Günden güne galibiyetlerle artan grafik olacak diye taraftar olarak. Onlar da bize inanılmaz destek verdiler. Geriye düştüğümüzde bile inanılmaz destek verdiler. İlk haftalarda söyledik kötü gidiyoruz ama iyi oynuyoruz diye. Oyunculara devre arasında da söyledim. Siz böyle oynayın galip gelmememiz imkansız diye. İyi bir oyun var çünkü. Oyunumuz her maçta iyiydi zaten. Oyun olarak hiçbir zaman için geride kalmadık. Günden güne devam ediyoruz. Devre arası takviyelerimizle birçok şeyi aşarız inşallah. Giresun halkının beklediği bu ligde kalıcı olmak. Yıllar sonra çıktık. Onun için emin adımlarla gidiyoruz" dedi.

Oynadıklarını oyundan taviz vermeyeceklerini belirten Keleş, "Alınan skorlar bizi iyi yerlere getirecek diye düşünüyorum. Tek amacım bu oyunu devam ettirebilmek. Alırız almayız skora çok bağlı kalmıyoruz. Görüyorsunuz ligin güçlü takımlarına karşı deplasmanda da içerde de iyi oyunumuzu devam ettirdik. Oyundan hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. İnşallah istediğimiz puanları devre arasına kadar toparlarız. Sezon sonuna kadar inşallah iyi bir sonuç alırız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Hakan Keleş: Oyundan hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz
Hakan Keleş: Oyundan hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz
Hakan Keleş: Oyundan hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz
Hakan Keleş: Oyundan hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz

Fatih Karagümrük, Hakan Keleş, Giresunspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hakan Keleş: 'Oyundan hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz' - Son Dakika Spor


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