GZT Giresunspor telafi peşinde

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, cumartesi günü deplasmanda oynanacakları Sivasspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Keleş, yaptığı açıklamada "Son maçta istemediğimiz bir sonuç aldık. Antalyaspor maçındaki puan kayıplarımızı Sivas'ta telafi edebilmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Her maçın kendi içinde bir hikayesi var. Sivas'ta iyi futbol oynayıp, güzel bir sonuçla şehrimize dönmek istiyoruz. Rakibimizi en iyi şekilde analiz edip, başarılı olacağımıza inanıyorum. İyi bir oyuncu grubumuz var. Oyuncularıma güvenim sonsuz. Giresunspor olarak kendimize yakışır şekilde oynayıp, Sivas'tan iyi bir sonuçla dönmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Antalyaspor maçında taraftarın desteğini yanlarında hissettiklerini söyleyen Keleş "Taraftarlarımız her zaman olduğu gibi yine bizi yalnız bırakmadı. Tesis çıkışından stadyuma kadar inanılmaz bir coşku vardı. Maçta tribünleri doldurarak bize destek vermeye gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GİRESUN