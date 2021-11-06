- Hakan Keleş: "Telafi edemedik"

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş:

"İyi mücadele ettik"

"Üçüncü bölgede sorunlarımız var"

SİVAS - DG Sivasspor deplasmanından 1 puanla ayrılan GZT Giresunspor'da Teknik Direktör Hakan Keleş "Rakibimize de çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Geçen haftayı iyi oyun olarak telafi ettik ama puan olarak telafi edemedik" dedi.

Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor deplasmanından 0-0 eşitlikle ayrılan Giresunspor'da Teknik Direktör Hakan Keleş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Keleş, "Geçen hafta kendi evimizde kaybetmiştik. Burada kazanmak istiyorduk. Kazanmak adına iyi oyun oynadığımızı düşünüyorum. Gol pozisyonlarımız da var. Rakibimize de çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Geçen haftayı iyi oyun olarak telafi ettik ama puan olarak telafi edemedik. Yeni kurulan bir takımız ama birçok şeyi aştık. Biraz üçüncü bölgede sorunlarımız var, onu da çözünce daha iyi olacağına inanıyorum" diye konuştu.