Hakan Kutlu: 'Maçı kopartabilirdik'

Spor

- Hakan Kutlu: "İlk yarı maçı kopartıp devreye girebilirdik"

ANKARA - Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, "İlk yarı itibarıyla maçı kopartacağımız pozisyonlar yakaladık. Zemin biraz sıkıntılı. 1-2 tane çok net pozisyonu kaçırdık. İlk yarı maçı kopartıp devreye girebilirdik. İkinci yarıya çok iyi başladık ama bir süre pozisyonlar verdik. Zaten golü de bu ara yedik. Ankaragücü'nün direkten dönen topu var, orada biraz şanslıydık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "İki takımı da kutluyorum. Oyun oynamaya çalışan iki takım vardı. Maça çok iyi başladık. İlk yarı itibarıyla maçı kopartacağımız pozisyonlar yakaladık. Zemin biraz sıkıntılı. 1-2 tane çok net pozisyonu kaçırdık. İlk yarı maçı kopartıp devreye girebilirdik. İkinci yarıya çok iyi başladık ama bir süre Ankaragücü'ne pozisyonlar verdik. Zaten golü de bu ara yedik. Ankaragücü'nün direkten dönen topu var, orada biraz şanslıydık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maç maç ilerliyoruz. Oynayacağımız maçlar ve alacağımız sonuçlar hedefimizi belirleyecek. Şu an takımın genel durumu bizi yukarıya taşıyacak gibi gözüküyor. Ankaragücü'ne de başarılar diliyorum" diye konuştu.