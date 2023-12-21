 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hakan Reçber: Kariyerindeki İlk Dünya Şampiyonluğunu Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Hakan Reçber: Kariyerindeki İlk Dünya Şampiyonluğunu Elde Etti

Olimpiyat üçüncüsü milli tekvandocu Hakan Reçber, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde ettiğini ve 2023 yılında gerçekleşen başarılı bir yıl geçirdiğini söyledi. Ayrıca, Paris 2024 Olimpiyatları için kota aldığını ve hedefinin altın madalya olduğunu belirtti. Hakan Reçber, mücadelesiyle de örnek oldu ve transvers miyelit hastalığını tekvando sayesinde yendiğini ifade etti.

Hakan Reçber: Kariyerindeki İlk Dünya Şampiyonluğunu Elde Etti
21.12.2023 - 11:13,  Güncelleme: 11:14
Abone Ol

Kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğuna bu yıl ulaşan olimpiyat üçüncüsü milli tekvandocu Hakan Reçber, hayallerinden birini gerçekleştirdi.

Hakan Reçber, AA muhabirine, 2023 yılına ve kota aldığı 2024 Paris Olimpiyatları'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"2023 benim için gerçekten çok güzel geçti." diyen milli tekvandocu, "Kariyerimin en büyük başarılarından birini elde ettim. Olimpiyat üçüncülüğünden sonra büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaştım. Gençlerde zaten vardı ama büyüklerde dünya şampiyonu olmak daha gurur vericiydi." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nın yanı sıra Çin'de yapılan 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'ndan da altın madalyayla dönen Hakan, "Üniversite Yaz Oyunları da dünya şampiyonası sayılır. Kendi kilomda iki kez dünyada en iyi olduğumu gösterdim. Bu sayede de olimpiyatlar için yüksek kota puanlarını topladım." diye konuştu.

Tokyo 2020'de bronz madalya alan ve ikinci kez olimpiyatlara katılacak olan 24 yaşındaki Hakan Reçber, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olimpiyat kotasını garantiledik. Daha öz güvenliyim ancak olimpiyatlara daha var. Paris 2024'e kadar daha maçlara gireceğiz. Seneye Avrupa Şampiyonası var. Orada da birinci olursak, tabii ki o motivasyonla olimpiyatlara gitmek daha iyi olur. Tokyo Olimpiyatları pandemiye denk geldiği için tam olimpiyat havasını yaşayamadım, seyirci yoktu. Önümüzdeki olimpiyatta sanırım daha coşku olacak. Heyecana kapılmadan tecrübeli bir şekilde birinci olacağıma inanıyorum."

Servet Tazegül'ün izinden gidiyor

2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan, şu an Tekvando Erkek Milli Takımı'nda teknik direktör olarak görev yapan Servet Tazegül'ü örnek aldığını dile getirdi.

Tazegül gibi ikinci olimpiyatında altın madalya almayı amaçladığını vurgulayan Hakan, "Servet ağabey 'İlk olimpiyatımda bronz, daha sonra altın almıştım.' dedi. İnşallah benim de öyle olur. Onunla çalışmak çok güzel bir duygu. Tekvandonun efsanelerinden biri. Gerçekten unutulmaz başarılar elde etti. Bilgilerini, tecrübelerini aktarması gerçekten bizim için büyük avantaj." şeklinde konuştu.

Mücadelesiyle örnek oldu

Yürümesini bile kısıtlayan transvers miyelit (TM) hastalığını çok sevdiği tekvando sayesinde yenen Hakan Reçber, "Bugünleri hayal ediyor muydun?" sorusuna, "Açıkçası bu kadarını hayal etmiyordum. Sonuçta yürüyemiyordum. Doktorlar bana 'yürüyemez' demişlerdi. Ben 'sadece yürüsem yeter' diyordum." ifadelerini kullandı.

Mücadelenin önemini vurgulayan Hakan, "Hastalıktan sonra Türkiye şampiyonu, gençlerde dünya şampiyonu oldum ama bu kadar üst düzeye çıkacağımı düşünmüyordum. Allah yüzümüze baktı. Yenilsen de hastalansan da kesinlikle pes etmemek gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hakan Reçber, Dünya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Reçber: Kariyerindeki İlk Dünya Şampiyonluğunu Elde Etti - Son Dakika


11:21
Motorine okkalı zam geliyor Motorine okkalı zam geliyor
11:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı
11:13
Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı. Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı.
11:13
Naci Görür, İBB adayı mı oluyor? İmamoğlu'na rakip olacağı iddialarına yanıt verdi Naci Görür, İBB adayı mı oluyor? İmamoğlu'na rakip olacağı iddialarına yanıt verdi
11:11
'Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?' diye bağıran kadına tekme attı "Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağıran kadına tekme attı
11:08
İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti
11:03
Yeni yılda asgari ücretle birlikte birçok kalemde değişiklik olacak Yeni yılda asgari ücretle birlikte birçok kalemde değişiklik olacak
10:47
Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım

Son Dakika
11:21 Motorine okkalı zam geliyor
11:13 Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı.
11:13 Naci Görür, İBB adayı mı oluyor? İmamoğlu'na rakip olacağı iddialarına yanıt verdi
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı
11:11 "Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağıran kadına tekme attı
11:08 İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti
11:03 Yeni yılda asgari ücretle birlikte birçok kalemde değişiklik olacak
10:47 Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım
10:46 Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45 Altının gram fiyatı 1.908 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 12:37:40. #1.13#
SON DAKİKA: Hakan Reçber: Kariyerindeki İlk Dünya Şampiyonluğunu Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement