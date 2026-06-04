Hakan Safi'den Fenerbahçe'ye Yıldız Takviyesi Vurgusu - Son Dakika
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Hakan Safi'den Fenerbahçe'ye Yıldız Takviyesi Vurgusu

04.06.2026 19:45
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Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, kulübün birleşmesi ve dünya yıldızlarıyla güçlenmesi gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, Balıkesir'deki kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Sahil Tozan Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Safi, Fenerbahçe'nin birleşmesi gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için her türlü çabayı ve mücadeleyi vereceklerini belirten Safi, takımın gelir konusunda daha iyi bir durumda olması gerektiğini vurguladı.

Stadın büyütülmesi gerektiğini ifade eden Safi, şöyle konuştu:

"Ben 'Fenerbahçe'ye dünya yıldızları getireceğim' derken rakibimin de sonuçta ne oynadığını bildiğim için onların kalitesinde ve onların üstünde oyuncu getirmemiz gerekiyor ki maçı 1-0'a getirelim ve doğru şekilde maçı oynayalım. Sistemi doğru kurmadığımız zaman ağlamaya başlıyoruz. 'Yapı, hakem' demeye başlıyoruz. Bizim kuracağımız kadro her zaman iyi olacak. İyi maçı, iyi topçuyla oynayacağız ve ironi yapıyorum, hakemleri de yeneceksin, herkesi yeneceksin. Tabii ki hakkımızı kimseye yedirmeyeceğiz ama ilk önce takımımızın iyi olması lazım."

Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir forvet ve bir sol stoper daha alarak takımın omurgasını doğru kurmaya çalışacaklarını dile getiren Safi, kadrolarının iyi olduğunu fakat kendilerinin dünya yıldızlarıyla üst çıtalara çıkmaları gerektiğini belirtti.

Safi, Fenerbahçe'yle ilgili güzel hayallerinin olduğunu aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz rakibimizin ne yaptığına bakmadan kendi yapacaklarımıza bakıyoruz. Biz bu 12 senelik kadersizliği ve aradaki şampiyonluk farkını kapatmak için yürekli ve cesaretli bir şekilde bunu yapmak istiyoruz. Önümüzde seçim var, ne limit yokluğuna bakıyoruz, ne de başka bir şeye bakıyoruz. Rakibimizle aynı seviyede yarışacak kadro kurmanın hayalindeyiz. Dün de biliyorsunuz bir tanesini getirdik. Dünya yıldızımızı kimse beklemiyordu. Millet herhalde 'yapamaz, edemez' diyordu. Bu kardeşiniz her türlü riski aldı. Gittim, anlaştım ve açıkladım. Daha sezon başlamadı. Transfer sezonu başlamadı. Yürekli olmak lazım. Cesaretli olmak lazım."???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hakan Safi'den Fenerbahçe'ye Yıldız Takviyesi Vurgusu - Son Dakika

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