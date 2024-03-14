Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Önümüzdeki dönem pehlivanları, yeni yetenekleri, altyapısı, müzeleri ve tesisleriyle yağlı güreş Antalya'da bambaşka bir devrini yaşayacak. Antalya'nın altın çağı yağlı güreşin de altın çağı olacak." dedi.
Tütüncü, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezindeki bir otelde, ilçedeki oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve turizmcilerle buluştu.
Burada konuşan Tütüncü, Serik'in altyapı, toplu ulaşım, trafik, nazım imar planları ve mülkiyet sorunlarının çözümü konusunda da büyükşehir belediyesinin olağanüstü bir çalışma takvimini takip etmesi gerektiği kanaatinde olduklarını belirterek, bu sorunlara yönelik çalışmalarını şimdiden hazırladıklarını kaydetti.
Tütüncü, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Seriklilerin kendilerinden beklentilerini dinlediklerini söyledi.
Serik'in pehlivanlar diyarı olduğunu anımsatan Tütüncü, yağlı güreşin Antalya'da çok sevildiğini ifade etti.
Yağlı güreşin geliştirilmesi konusunda önemli çalışmalara imza atacaklarını vurgulayan Tütüncü, "Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni kurumsal yapıya kavuşturmak istiyoruz. Elmalı Güreş Tarihi Müzesi önemli projelerimizden. Kepez'de geçen hafta güzel bir güreş sahası açtık. Güreş sporunun tabana yayılması, yeni yeteneklerin kazandırılması için özellikle ilçeler bazında yapacağız. Önümüzdeki dönem pehlivanları, yeni yetenekleri, alt yapısı, müzeleri ve tesisleriyle yağlı güreş Antalya'da bambaşka bir devrini yaşayacak. Antalya'nın altın çağı yağlı güreşin de altın çağı olacak." dedi.
Tütüncü, gençlerin spora yönlendirilmesi noktasında çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi.
Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik ve Mustafa Köse ile AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de katıldı.
Son Dakika › Spor › Hakan Tütüncü: Antalya'da yağlı güreşin altın çağı başlayacak - Son Dakika
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