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Hakan Ünal: 'Bu durumdan kurtulmak istiyoruz' - Son Dakika
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Hakan Ünal: 'Bu durumdan kurtulmak istiyoruz'

Konyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Ünal, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, yaşadıkları durumdan çıkmak istediklerini belirterek, birkaç transfer yapacaklarını söyledi. Ünal, takımın son haftalardaki düşüşüne değinerek, yönetimin çalışmalarıyla birkaç transfer yapacaklarını ve bu transferlerin Konyaspor'u hak ettiği yere çıkaracağını ifade etti.

Hakan Ünal: \'Bu durumdan kurtulmak istiyoruz\'
14.01.2024 - 22:06,
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- Hakan Ünal: "Bu durumdan kurtulmak istiyoruz"

İSTANBUL - Konyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Ünal, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, yaşadıkları durumdan çıkmak istediklerini belirterek, birkaç transfer yapacaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor deplasmanda mücadele ettiği İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Ünal, "İki haftalık genel bir düşüş var. Son 2 hafta kaybettiğimiz 2 maç, en son Fenerbahçe maçındaki sonuç bizi biraz zor duruma soktu. Mental olarak hazırlanmaya çalıştık. Kısmen de başarılı olduk. İlk devre kötü oynadık. İkinci yarı 65-70'ten sonra oyunda düştük. İstanbulspor ciddi geldi. Maç beraber bitti. Bu durumdan kurtulmak istiyoruz. Yönetimimiz çalışıyoruz. Birkaç transferimiz olacak. O transferler Konyaspor'u hak ettiği yere çıkaracağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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