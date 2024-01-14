- Hakan Ünal: "Bu durumdan kurtulmak istiyoruz"

İSTANBUL - Konyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Ünal, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, yaşadıkları durumdan çıkmak istediklerini belirterek, birkaç transfer yapacaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor deplasmanda mücadele ettiği İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Ünal, "İki haftalık genel bir düşüş var. Son 2 hafta kaybettiğimiz 2 maç, en son Fenerbahçe maçındaki sonuç bizi biraz zor duruma soktu. Mental olarak hazırlanmaya çalıştık. Kısmen de başarılı olduk. İlk devre kötü oynadık. İkinci yarı 65-70'ten sonra oyunda düştük. İstanbulspor ciddi geldi. Maç beraber bitti. Bu durumdan kurtulmak istiyoruz. Yönetimimiz çalışıyoruz. Birkaç transferimiz olacak. O transferler Konyaspor'u hak ettiği yere çıkaracağımızı düşünüyorum" diye konuştu.