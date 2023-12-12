Hakem Arda Kardeşler: "Halil Umut Meler sağlığına kavuştuğunda bir araya gelip geleceğimizle ilgili alacağımız kararları açıklayacağız."

Hakem Halil Umut Meler'in dün akşam Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğramasının ardından hakemler Meler'in tedavi gördüğü hastanenin önünde açıklama yaptı. Hakem Mete Kalkavan, "Hiçbir meslek sahibi mesleğini icra ederken bu kadar hakaret ve müdahaleye maruz kalmamıştır. Hakemlerin sessiz kalmasının sebebi üzerlerine atılan iftiralardan korkmaları değil, mesleklerine olan saygılarıdır. Ama bugün daha net görülmüştür ki mesleğimize duyduğumuz saygı, resmen bize karşı bir şiddet sarmalına dönüşmüştür. Bugün önceliğimiz arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşması ve ailesine ulaşmasıdır" dedi. Hakem Arda Kardeşler, "Halil Umut Meler'in yanındayız. Bundan sonra kendisi sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler olarak tekrar bir araya gelerek kendisiyle birlikte geleceğimiz ve kariyerimizle ilgili alacağımız kararları tekrar sizler açıklayacağız" diye konuştu.

Süper Lig'de dün akşam yapılan MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının sonunda sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca bu sabah tutuklandı.

Dün akşam yaşanan saldırının ardından, Meler'in Ankara'da tedavi gördüğü hastanenin önüne destek için giden hakemler ortak açıklama yaptı. Hakem Arda Kardeşler, şöyle konuştu:

"KENDİSİ SAĞLIĞINA KAVUŞTUĞUNDA KENDİSİYLE BİRLİKTE GELECEĞİMİZ VE KARİYERİMİZLE İLGİLİ ALACAĞIMIZ KARARLARI TEKRAR SİZLER AÇIKLAYACAĞIZ"

"Dün akşam yaşananları herkes gördü. Söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Tüm hakemler olarak toplandık. Federasyonumuz ve Merkez Hakem Kurulu yaşanan olayın arkasından alacağımız her kararda bizi destekleyeceklerini belirterek tüm ligleri ertelediler. Ancak şu anda zaten hakemlik ve futbol konuşacak veya düşünecek halimiz yok. Şu anki tek önceliğimiz arkadaşımız Halil Umut Meler'in sağlığına ve ailesine bir an önce kavuşması. Halil Umut Meler'in yanındayız. Bundan sonra kendisi sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler olarak tekrar bir araya gelerek kendisiyle birlikte geleceğimiz ve kariyerimizle ilgili alacağımız kararları tekrar sizler açıklayacağız."

Hakem Mete Kalkavan, şunları söyledi:

"MESLEĞİMİZE DUYDUĞUMUZ SAYGI, RESMEN BİZE KARŞI BİR ŞİDDET SARMALINA DÖNÜŞMÜŞTÜR"

" Türkiye'de hakkında iftira atılması, küfredilmesi, temelsiz yalanlar uydurulması serbest olan tek kurum maalesef hakemlik kurumudur. Tamamen insani olan, hata yapabileceğimiz gerçeği ortadan kalkmıştır. Hiçbir meslek sahibi mesleğini icra ederken bu kadar hakaret ve müdahaleye maruz kalmamıştır. Hakemlerin sessiz kalmasının sebebi üzerlerine atılan iftiralardan korkmaları değil, mesleklerine olan saygılarıdır. Ama bugün daha net görülmüştür ki mesleğimize duyduğumuz saygı, resmen bize karşı bir şiddet sarmalına dönüşmüştür. Bugün önceliğimiz arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşması ve ailesine ulaşmasıdır. Bahsettiğim sürdürülemez ortamın çözümü için atılacak adımların özellikle takipçisi ve mücadelecisi olacağız."