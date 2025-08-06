Hakem Derneği Başkanı TFF'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Hakem Derneği Başkanı TFF'yi Ziyaret Etti

06.08.2025 16:50
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TFFHGD Başkanı Kahraman Minnet, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile görüşerek başarılar diledi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Başkanı Kahraman Minnet, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette TFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ile TFFHGD'nin yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Ziyarette gündeme dair konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

TFFHGD Genel Başkanı Minnet, yeni sezon öncesi TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hakem Derneği Başkanı TFF'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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