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Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası hakemlerden ortak açıklama: Futbol düşünecek durumda değiliz - Son Dakika
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Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası hakemlerden ortak açıklama: Futbol düşünecek durumda değiliz

Süper Lig hakemleri, dün akşam yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'e destek ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Mete Kalkavan, "Mesleğimize duyduğumuz saygı bize karşı şiddet sarmalına dönüşmüştür. Sürdürülemez ortamın çözümü için özellikle takipçisi ve mücadelecisi olacağız." derken, Arda Kardeşler ise "Şu anda futbolu düşünecek durumumuz yok. Tüm hakemler bir araya gelerek geleceğimizle ilgili kararımızı açıklayacağız." şeklinde konuştu.

12.12.2023 - 10:09,
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Dün akşam Ankaragücü- Rizespor maçının ardından yaşananlar, Türk futbolunda kara bir leke olarak kayıtlara geçti. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maç sonu hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yere düşen Meler yerde de tekmelendi. Skandal olay sonrası soruşturma başlatılırken, hakem Halil Umut Meler de hastaneye kaldırıldı. Meler'i hastanede ziyaret eden diğer hakemler, yaptıkları basın açıklamasıyla yaşananlara tepki gösterdi.

"MESLEĞİMİZE OLAN SAYGI BİZE KARŞI ŞİDDET SARMALINA DÖNDÜ"

Konu hakkında konuşan Süper Lig hakemlerinden Mete Kalkavan, " Türkiye'de hakkında iftira atılması, küfür edilmesi, hakkında temelsiz yalanlar uydurulması serbest olan tek kurum maalesef hakemlik kurumudur. Hakemlerin sessiz kalmalarının sebebi, üzerlerine atılan iftiralardan korkmaları değil, mesleklerine olan saygılarıdır. Bugün daha net görülmüştür ki mesleğimize duyduğumuz saygı resmen bize karşı şiddet sarmalına dönüşmüştür. Sürdürülemez ortamın çözümü için özellikle takipçisi ve mücadelecisi olacağız." dedi.

"GELECEĞİMİZ İLE İLGİLİ KARARIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ"

Arda Kardeşler ise, "Yaşananları herkes gördü. Söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Federasyon ve MHK alacağımız her kararda bizleri destekleyeceklerini belirterek ligleri ertelediler. Şu anda futbolu düşünecek durumumuz yok. Halil Umut Meler'in yanındayız. Sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler bir araya gelerek geleceğimizle ilgili kararımızı açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Halil Umut Meler\'e yapılan saldırı sonrası hakemlerden ortak açıklama: Futbol düşünecek durumda değiliz
Kaynak: İHA
YORUMLAR (9)
  • Ekrem Dalbudak: Bu zamana kadar çok emek verdiniz çok yoruldunuz gerçekten artık maçlara çıkmayın. Yabancı Hakem gelsin. Sizde kurtulun bizde! Yanıtla 0 0
  • Suleyman Dag: Yanlis kararlara düdük çalarken takımlarım moral motivasyonunu düşürürken hiç bu durumlara düşeceğinizi düşündünüzmüydü acaba. Sporda Şiddete karşıyız fakat bazende kaşıyorlar. ADLİ VAKA deyip kendilerine çeki düzen vermeleri gerekiyor. Tüm hakemler ve kulüp yöneticileri aynı kefeye koymamak gerek. Demekki futbolda bir problem varki maçlar süresiz ertelendi. Yanıtla 13 3
  • Can Cizgi: BENCE KARARI BİR AN ÖNCE VERİNDE YABANCI HAKEM GELSİN YOKSA SİZİNLE BU LİG BİTMEZ ... Yanıtla 39 18
  • Aydın Gökmenoğlu: Yapmayin bu isi kardeşim zorlamı hakemlik yapdıriyolar size arpa sı güzel çünkü Yanıtla 37 13
  • Selim Kayisi: sen gidip hakem olsan her maç kazandığın para ile estetik ameliyatı olurdun. 5 8
  • Necati Sarıdağ: Sporda şiddetin her türlüsüne karşıyım ancak son 10 senedir MALUM TAKIMI DESTEKLEYENLER . Düşünme zamanı Yanıtla 35 7
  • Hasan Tartal: Zaten düşünmüyordunuz ?????? Yanıtla 40 9
  • Serkan Basar: niye senmi yönetiyordun maçları ?? 12 19
  • Serkan Basar: annanemizin ligi :) valla yıllardır izlemiyorum kafam rahat premier ligin yanında kaymakamlık turnuvası geliyor bana :) Yanıtla 23 8

Mete Kalkavan, Türkiye, Şiddet, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası hakemlerden ortak açıklama: Futbol düşünecek durumda değiliz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası hakemlerden ortak açıklama: Futbol düşünecek durumda değiliz - Son Dakika
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