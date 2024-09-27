Hakem Penaltıyı Gazetecinin Telefonuyla Verdi

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Eskişehirspor ile 1966 Edremitspor arasındaki hazırlık maçında hakemin, penaltı kararını tribünde çekim yapan bir yerel gazetecinin cep telefonundan görüntüleri izleyerek vermesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

BAL 6. Grup takımı Eskişehirspor ile 8. Grup'ta mücadele edecek Balıkesir temsilcisi 1966 Edremitspor, 19 Eylül'de sezon öncesi çalışmalarını sürdürdükleri Afyonkarahisar kampında hazırlık karşılaşmasına çıktı.

Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda oynanan müsabakada Eskişehir ekibi, 16. dakikada Yakup Demirci, 55. dakikada Sefa Turan'ın golleriyle 2-0 öne geçti.

Maçın 77. dakikasında 1966 Edremitsporlu futbolcular, Eskişehirspor ceza sahasında rakip futbolcunun topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı itirazında bulundu.

Karşılaşmanın hakemi Ahmet Köse, pozisyonun penaltı olup olmadığı konusunda kararsız kalınca ilginç bir olay yaşandı.

Tribüne yönelen Köse, Edremitli yerel gazeteci İbrahim Özyurt'un cep telefondan çektiği görüntüyü izleyerek Eskişehirsporlu futbolcunun topu elle oynadığına kanaat getirip penaltı noktasını gösterdi.

Balıkesir temsilcisinde Adem Parlak, 77. dakikada penaltıyı gole çevirerek farkı 1'e indirdi.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca müsabaka, Eskişehirspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Hakem tarafından gazetecinin cep telefonunun Video Yardımcı Hakem (VAR) gibi kullanılması, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İbrahim Özyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevi gereği 1966 Edremitspor'un Afyonkarahisar'daki kampını ziyaret ettiğini söyledi.

Afyonkarahisar'da Balıkesir temsilcisinin hazırlık maçını da izlediğini belirten Özyurt, şöyle konuştu:

"Sol taraftan Ahmet Emin'in sürdüğü top, Eskişehirsporlu futbolcunun eline çarptı. Biz çekim yaparken 1966 Edremitspor'un teknik direktörü Serkan Söğüt, yedek kulübesinden hakeme "penaltı penaltı' diye bağırıyordu. Hakem de vermedi. Serkan Söğüt'ün 'Hakem vicdanlıysan gel.' dediğini duyduk. 'Bakın yukarıda telefonlar var, çekim yapan gazeteciler var.' dedi. Hakem de o sıra geldi telefonları istedi, biz de verdik. Hakem pozisyonu izledikten sonra penaltıyı verdi. Biz de bir gülümsemeyle günümüzü tamamladık."