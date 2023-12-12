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Hakem Umut Meler'e yapılan saldırı İngiliz basınında geniş yankı buldu: Utanç gecesi - Son Dakika
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Hakem Umut Meler'e yapılan saldırı İngiliz basınında geniş yankı buldu: Utanç gecesi

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırısı, Türk futbolunda ender görülen bir olay olarak kaydedildi. Olay, sportmenlik ve fair-play ilkelerine büyük bir darbe vurarak Türk futbolundaki şiddet ve yönetici-hakem gerginliğini vurgulad

12.12.2023 - 11:04,  Güncelleme: 11:17
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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırısı, futbol dünyasında geniş bir yankı uyandırdı. Olay, Türk futbol tarihinde ender rastlanan ve uluslararası alanda büyük tepki çeken bir olay olarak kayıtlara geçti.

Maçın hakemi Halil Umut Meler'in, müsabaka sırasında yaşanan bir pozisyon sonrasında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğraması, futbolun sportmenlik ve fair-play ilkelerine vurulan büyük bir darbe olarak değerlendiriliyor. Olay, Türk futbolundaki şiddetin ve yönetici-hakem arasındaki gerginliğin vahametini bir kez daha ortaya koydu.

The Sun Gazetesi, olayı "Korkunç an" başlığıyla duyurarak, Türk futbolunu uluslararası platformda olumsuz bir şekilde gündeme taşıdı. BBC Türkçe ise olayı "Türk futbolunun utanç gecesi" olarak nitelendirirken, Daily Mail gazetesi, saldırıyı "korkunç" olarak değerlendirdi. Bu olay, Türk futbolunun imajını sarsan ve spor camiasında tartışmalara neden olan ciddi bir disiplin sorununu gün yüzüne çıkardı.

Hakem Umut Meler\'e yapılan saldırı İngiliz basınında geniş yankı buldu: Utanç gecesi
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Spor
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Halil Umut Meler, Faruk Koca, Ankaragücü, Futbol, Spor, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakem Umut Meler'e yapılan saldırı İngiliz basınında geniş yankı buldu: Utanç gecesi - Son Dakika
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