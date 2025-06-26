Hakem uyuşturucu operasyonunda sahada kelepçelenerek gözaltına alındı - Son Dakika
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Hakem uyuşturucu operasyonunda sahada kelepçelenerek gözaltına alındı

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Hakem uyuşturucu operasyonunda sahada kelepçelenerek gözaltına alındı
26.06.2025 10:51
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Hakem uyuşturucu operasyonunda sahada kelepçelenerek gözaltına alındı
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Brezilya'da gerçekleşen bir amatör futbol maçında, hakem Ederson Carlos da Silva, maç devam ederken sahaya giren polisler tarafından gözaltına alındı. Polis yetkilileri, da Silva'nın uzun süredir yürütülen bir uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında arandığını ve bölgede faaliyet gösteren büyük bir uyuşturucu şebekesinde lojistik sorumlusu olduğunu belirtti.

Brezilya'da yaşanan sıra dışı olay futbol dünyasını şaşkına çevirdi. Amatör bir futbol karşılaşmasında görev yapan hakem, maç devam ederken sahaya giren polisler tarafından gözaltına alındı.

Olay, São Paulo eyaletine bağlı Guarujá kentinde bir amatör maç sırasında meydana geldi. 38 yaşındaki hakem Ederson Carlos da Silva, tam bir futbolcuya sarı kart göstermeye hazırlanırken, arkasından sahaya giren polisler tarafından aniden yere yatırıldı ve elleri kelepçelenerek tutuklandı.

Maçtaki oyuncular, taraftarlar ve görevliler bu olayı büyük bir şokla izledi.

Polisin açıklamasına göre da Silva, uzun süredir yürütülen bir uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında aranıyordu. Yetkililer, onun bölgede faaliyet gösteren büyük bir uyuşturucu şebekesinde lojistik sorumlusu olduğunu belirtti.

2024 yılı Kasım ayında São Paulo'da durdurulan bir kamyonda tam 450 kilo kokain ele geçirilmişti. Bu olaydan sonra gözaltına alınan kişilerin verdiği ifadeler, da Silva'nın uyuşturucunun saklandığı yerleri organize ettiğini ve dağıtımı yönettiğini ortaya çıkardı.

Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi Müdürü Eduardo Lima şu bilgileri verdi:

"Da Silva'nın hakemlik yaptığına dair bilgimiz yoktu. Kayıtlarımıza göre bir şirkette formen olarak çalışıyordu. Sosyal medyada çok aktifti, bu sayede izini sürüp yerini tespit ettik."

Da Silva'nın izini süren polisler, onu hakemlik yaptığı maçta tespit etti. Maç devam ederken kurşun geçirmez yelekli polisler sahaya girdi ve da Silva'yı hiçbir direniş göstermeden gözaltına aldı.

O anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Videolarda hakemin önce sarı kart gösterdiği, ardından ise arkasından gelen polislerce yere yatırılıp kelepçelendiği görülüyor.

Polis yetkilileri, da Silva'nın parçası olduğu uyuşturucu şebekesinin henüz tam olarak çökertilmediğini belirtti. Halen 6 kişinin daha arandığı açıklandı.

Bu tür sahada gözaltı olaylarının nadir görüldüğünü belirten yerel basın, olayın "hakemin son düdüğü kendi özgürlüğüne çaldığı an" şeklinde yorumlandığını yazdı.

Yetkililer, soruşturmanın detaylarının yakında kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Hakem uyuşturucu operasyonunda sahada kelepçelenerek gözaltına alındı
Hakem uyuşturucu operasyonunda sahada kelepçelenerek gözaltına alındı

Brezilya, 3-sayfa, Futbol, Polis, Hukuk, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakem uyuşturucu operasyonunda sahada kelepçelenerek gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Recep Soy:
    Çok ve kötü yanlış bir karar. Maçın bitmesini bekleyebilirlerdi diye düşünüyorum. 1 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    gobekli hakem 0 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Adamı tutuklamak için başka yer bulamadınız'mı.))))) 0 0 Yanıtla
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