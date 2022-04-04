Hakem Zorbay Küçük, Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası kızağa çekiliyor - Son Dakika
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Hakem Zorbay Küçük, Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası kızağa çekiliyor

04.04.2022 10:51

Trabzon-Beşiktaş maçında atışı yanlış yerden kullandıran Zorbay Küçük, MHK'nın da tepkisini aldı. FIFA kokartlı Küçük gelen eleştiriler ve tepkiler sonucunda sezonu kapattığı öne sürüldü.

Trabzonspor- Beşiktaş arasındaki maça Zorbay Küçük damga vurdu. Hakem Küçük verdiği ve vermediği kararların dışında bu kez çok büyük bir skandala imza attı. Hüseyin Türkmen'in Uğurcan Çakır'a verdiği geri pas sonrası hakem Zorbay Küçük, çift vuruşu yanlış yerden kullandırdı.

MHK bu kez affetmedi! Zorbay Küçük sezonu kapattı

KIZAĞA ÇEKİLİYOR

Fanatik'in haberine göre; mücadele sonrası kurala uymadığı hakem yorumcuları tarafından dile getirilen ve başka Beşiktaşlılar olmak üzere futbolseverlerin tepkisini alan FIFA kokartlı genç hakem, kızağa çekilecek.

MHK bu kez affetmedi! Zorbay Küçük sezonu kapattı

MHK BAŞKANI ÇILDIRDI

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun, skandal hata sonrası adeta küplere bindiği ve yakın çevresiyle gece geç saatlerde yaptığı görüşmelerde de bu rahatsızlığını dile getirdiği ileri sürülüyor. MHK'nın bugün ve yarın kulüplerden gelecek olası itirazı bekleyeceği, itiraz dilekçesi gelmese daha Zorbay Küçük'ü sezonun geri kalan kısmında görevlendirmeyeceği ifade ediliyor.

MHK bu kez affetmedi! Zorbay Küçük sezonu kapattı
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