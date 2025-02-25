Hakeme Saldırıya 10 Maç Men Cezası - Son Dakika
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Spor

Hakeme Saldırıya 10 Maç Men Cezası

Gaziosmanpaşaspor kalecisi Yaşar Şener, hakeme yönelik eyleminden dolayı 10 maç men cezası aldı.

25.02.2025 17:00
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- Yeşil sahalarda uçan tekmeler konuştu

Hakemin üstüne yürüyen futbolcuya 10 maç men cezası

KAYSERİ - Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nu zirvede tamamlayan Gaziosmanpaşaspor'a İl Disiplin Kurulu'ndan ceza yağdı. Şampiyonun Yolspor ve Gültepespor ile oynadığı maçlarda yaşanan olaylardan dolayı 6 futbolcuya men cezası verildi.

Kayseri 1. Amatör Küme şampiyonu Gaziosmanpaşaspor'a İl Disiplin Kurulu tarafından Yolspor maçı sonrası ve Gültepespor maçında yaşanan olaylardan dolayı ceza verildi. Kayseri İl Disiplin Kurulu'nun 21 Şubat 2025 tarihinde aldığı karar istikametinde; 2 Şubat'ta oynanan Yolspor - Gaziosmanpaşaspor maçı sonrası yaşanan olaylardan dolayı Berat Koç'a 5 maç, Emirhan Demirezen'e 2 maç, Ahmet Çelik'e 2 maç, hakeme yönelik hakarette bulunan Kasım Şahin'e 4 maç, Hakan Yılmaz'a 2 maç ceza verildi.

16 Şubat'ta oynanan Gaziosmanpaşaspor - Gültepespor maçında hakem Erkan Kırçıl'a yönelik eyleminden dolayı Gaziosmanpaşaspor kalecisi Yaşar Şener'e 10 maç men cezası verildi. İl Disiplin Kurulu'nban yapılan açıklamada; "16.02.2025 tarihinde oynanan Gaziosmanpaşaspor - Gültepespor futbol müsabakasında Gaziosmanpaşaspor takımından Yaşar Şener'in hakeme karşı eylemi saldırı olarak nitelendirilmiş olup Ağustos 2017 tarihli FDT'nin 44/1-a ve 95. Maddeleri gereğince 10 maç süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilmesi kararı alınmıştır" denildi.

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşaspor, Kayseri, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

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