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Hakeme yaptığı skandal hareketle maçı tatil ettirdi - Son Dakika

Hakeme yaptığı skandal hareketle maçı tatil ettirdi

12.12.2021 20:40

Ordu'nun Ünye ilçesinde amatör futbol maçında Ünye 1957 Spor Kulübü futbolcusu Sefa Demir, yedek kulübesinde kendisine kırmızı kart gösteren karşılaşmanın orta hakemi Yasin Kavcıoğlu'na kafa attı. Yaşanan olayların ardından polis sahaya girerek önlem alırken karşılaşma da tatil edildi. Ünye 1957 Spor Kulübü karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Sefa Demir'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde amatör futbol maçında Ünye 1957 Spor Kulübü futbolcusu Sefa Demir, yedek kulübesinde kendisine kırmızı kart gösteren karşılaşmanın orta hakemi Yasin Kavcıoğlu'na kafa attı. Kafa darbesiyle yere düşen hakem maçı 90+5'inci dakikada tatil etti.

POLİSLER SAHAYA GİREREK GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Ünye ilçesinde Bölgesel Amatör Futbol Lig'i (BAL) 2'inci Bölge 2'inci Grup'ta Ünye 1957 Spor ile Eynesil Belediyespor karşılaştı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında yedek kulübesindeki Ünye 1957 Sporlu Sefa Demir, hakeme itirazdan dolayı kırmızı kart gördü. Demir, kendisine kırmızı kart gösteren karşılaşmanın orta hakemi Yasin Kavcıoğlu'na kafa attı. Hakem aldığı kafa darbesi ile yere düştü. Polisin sahaya girerek önlem aldığı maç, hakem kararı ile Eynesil Belediyespor'un 1-0 önde olduğu 90+5'inci dakikada tatil edildi. Hakemler güvenlik önlemi altında soyunma odasına gitti. Futbolcunun hakeme kafa attığı anlar karşılaşmayı canlı yayınlayan A52 TV'nin kamerasına yansıdı.

SEFA DEMİR'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Ünye 1957 Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Eynesil Belediyespor ile oynanan maçta istenmeyen olaylar yaşandığı belirtildi. Açıklamada, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünü şiar edinen kulübümüz için bu davranış kabul edilemez. Bu nedenle Sefa Demir ile olan sözleşmemizi tek taraflı feshederek kulüple olan ilişiğini kesmiş bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" denildi.

Kırmızı kart görünce öfkeden deliye döndü! Hakeme yaptığı skandal hareketle maçı tatil ettirdi
Hakeme yaptığı skandal hareketle maçı tatil ettirdi

Sefa Demir, Futbol, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hakeme yaptığı skandal hareketle maçı tatil ettirdi - Son Dakika Spor


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