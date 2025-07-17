Hakemlerden Muğla Belediye Başkanı\'na Ziyaret

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı AHmet Aras'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Muğla Şube Başkanı Muhsin Erçetin, Muğla İl Hakem Kurulu Başkanı Ali Şalk, İl Hakem Kurulu Hakem Atama Sorumlusu Yusuf Yaratıcı ile Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Acar ve Ali Akdeniz katıldı.

Ziyarette hakem forması ile sarı ve kırmızı kart, Başkan Aras'a hediye edildi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, hakem camiasının bölgedeki faaliyetleri ve geleceğe yönelik planları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyet, nazik ev sahipliği ve desteklerinden dolayı Başkan Aras'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - MUĞLA