Hakemlerden hç memnun değil! Edin Dzeko'dan maç sonu bomba yorum: Utanç verici - Son Dakika
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Spor

Hakemlerden hç memnun değil! Edin Dzeko'dan maç sonu bomba yorum: Utanç verici

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Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada hakeme ve kararlarına tepki gösterdi. Topun oyunda kaldığı süreye değinen Dzeko, ''İlk yarı ne kadar oynandı bilmiyorum. Sizlerin bir fikri var mı topun ne kadar oyunda kaldığına dair! Gerçekten utanç verici. Yemin ediyorum. Hakemler buna müsaade ediyorlar. Maç 2 dakika oynanıyor, 5 dakika duruyor. 2 dakika daha oynanıyor, 1 dakika duruyor. Bu tarz durumlarda biz sarı kart görüyoruz'' dedi.

10.03.2024 23:51  Güncelleme: 00:03
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, 4-1 kazandıkları Pendikspor maçının ardından hakeme ve kararlarına tepki göstererek çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

''UTANÇ VERİCİ, YEMİN EDERİM''

Topun oyunda kaldığı süreye değinen Dezko, "Zor bir maçtı. Zor maçın üstesinden geldik. İlk yarı ne kadar oynandı bilmiyorum. Sizlerin bir fikri var mı topun ne kadar oyunda kaldığına dair! Gerçekten utanç verici. Yemin ediyorum. İlk defa da olmuyor bu. Bizleri geriyor bu. Hakemler buna müsaade ediyorlar. Maç 2 dakika oynanıyor, 5 dakika duruyor. 2 dakika daha oynanıyor, 1 dakika duruyor. Bu tarz durumlarda biz sarı kart görüyoruz. Her maçta ilk 15 dakikada 2-3 sarı kart görüyoruz. Gerçekten garip bir durum!" dedi.

"FUTBOL BÖYLE OYNANMAZ"

Maç içindeki hakem kararlarına tepki gösteren Yıldız futbolcu, "Devre arasında 'Bu tarz olaylara enerjimizi harcamayalım' diye konuştuk. Bunları değiştiremiyoruz. Her maç bu tarz şeyler oluyor. Bu tarz şeylerin olmasına her maç daha fazla izin veriliyor. Buna düşmemeliyiz diye konuştuk aramızda. Futbol böyle değil, futbol böyle oynanmaz. Bu şekilde oyun durmaz. Türk futbolu açısından, dışarıdan bakan insanlara güzel bir imaj çizmiyor bu durum. İlk yarının 23 dakika oynanması utanç verici!" ifadelerini kullandı.

Hakemlerden hç memnun değil! Edin Dzeko\'dan maç sonu bomba yorum: Utanç verici
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Pendikspor, Edin Dzeko, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakemlerden hç memnun değil! Edin Dzeko'dan maç sonu bomba yorum: Utanç verici - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • yavuz ağdaş: Hem fenerbahçe hem galatasaray maçları utanç tablosuna dönüşmüş durumda. Hakemlerin ayyuka çıkan taraflı yönetimleri yetmiyor üstüne bir de kulüp yöneticileri çıkıp ahkam kesiyor. Allahtan korkun… 8 1 Yanıtla
  • Murat Mertkol: Ben fenerbahceliyim ama takimin da pendikspora futbol olarak ezilmesi utanc verici degilmi 0 0 Yanıtla
  • Çağatay Kurt: Size verilen uydurma penaltı UTANÇ verici değil mi ? 0 0 Yanıtla
  • İsmail Kartal maç sonu isyan etti: Kadıköy'e gelen yatıyor
    00:29 İsmail Kartal maç sonu isyan etti: Kadıköy'e gelen yatıyor

    Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, 4-1 kazandıkları Pendikspor maçının ardından hakem kararlarına ve konuk ettikleri takımlara sert eleştirilerde bulundu. Rakiplerin oyunu yavaşlattığını belirten Kartal, "Son zamanlarda Kadıköy'e gelen bütün rakiplerimiz alışkanlık oldu herhalde. Sürekli yere yatarak, oyun hızımızı yavaşlatarak ya da provoke ederek oynamamıza engel oluyorlar" dedi.


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