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Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda - Son Dakika
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Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda

Galatasaray'ın sağ kanat oyuncusu Hakim Ziyech, Fas milli futbol takımının 34. Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alındı. Fildişi Sahili'nde düzenlenecek olan turnuva, 13 Ocak'ta başlayacak ve 11 Şubat'ta sona erecek. Türkiye dahil birçok ülkedeki takımlar, oyuncularının milli takımları kupadan elenene kadar onlardan yararlanamayacak.

Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı\'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda
28.12.2023 - 15:15,
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Galatasaray'ın sağ kanat oyuncusu Hakim Ziyech, Fas milli futbol takımının Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alındı.

Ülke federasyonundan yapılan açıklamada, Fas'ın 34. Afrika Uluslar Kupası kadrosu duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takımın futbolcusu Ziyech de Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesinin kadrosuna alındı.

Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak kupadaki maçlar, 5 şehirdeki 6 statta oynanacak. Organizasyon, 11 Şubat'ta sona erecek.

Grup birincileri ve ikincileri ile 6 gruptaki en iyi 4 üçüncü takım, son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.

Geçen haziran-temmuz aylarında oynanması planlanan 34. Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Ocak 2024'e ertelenmişti.

Afrikalı futbolcuların forma giydiği Türkiye dahil birçok ülkedeki ekipler, organizasyonun tekrar kışa alınması nedeniyle oyuncularından milli takımları kupadan elenene kadar yararlanamayacak.

Kaynak: AA
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