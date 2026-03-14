Hakkari'de Dağ Kayağı Şampiyonası Coşkusu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkari'de Dağ Kayağı Şampiyonası Coşkusu

14.03.2026 01:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dağcılık Federasyonu'nun düzenlediği şampiyona Hakkari'de yapıldı, 100 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun faaliyet programında yer alan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Hakkari'de düzenlendi.

Kent merkezine 12 kilometre mesafedeki Mergabütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaya farklı illerden yaklaşık 100 sporcu katıldı.

Sporcuların, meşaleli ve havai fişekli gösteri yaptığı yarışmada Vali İbrahim Taşyapan'ın start vermesiyle sporcular, hazırlanan parkurda dereceye girmek için mücadele etti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve milli takım antrenörü Yılmaz Ünal, AA muhabirine, yarışın ilk kez kentte gece düzenlendiğini söyledi.

Bunun kent için güzel bir örnek teşkil ettiğini ve bundan sonra da güzel faaliyetler yapacaklarını belirten Ünal, "Kar durumu ve pistleriyle bize oldukça iyi imkanlar sunuluyor. Hatta federasyon olarak burada milli takım kış kapını da yapabiliriz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yakın ilgisini gördük. Federasyonumuz adına kendilerine teşekkür ediyorum. U14, U16, U18, U20 ve büyükler kategorisi var. Çeşitli illerimizden sporcularımız var." diye konuştu.

Kayseri'den gelen sporculardan Sueda Sultan Evci de kente ikinci kez geldiğini ifade ederek, "Buradaki pisti çok seviyordum. Organizasyon harika, ortam çok güzel. Kar çok iyi, o yüzden mutluyuz. Derece hedefim var. " dedi.

Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin de olası vakalara en kısa sürede müdahale etmek için hazır bulunduğu yarışma, Vali Taşyapan ve protokol üyelerince dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Ödül törenine AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Kaya, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, antrenörler ve sporcular katıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 02:18:55. #.0.4#
SON DAKİKA: Hakkari'de Dağ Kayağı Şampiyonası Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.