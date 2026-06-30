Hakkari'de Güreş Süper Lig Finalleri Düzenlendi

2026 Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Lig Finalleri, Hakkari'de Cilo Dağları eteklerindeki Cennet Cehennem Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi Uludoruk ile 20 bin yıllık buzulların bulunduğu bölgede düzenlenen organizasyonda, 8 kulüpten yaklaşık 200 sporcu şampiyonluk mücadelesi verdi.

Finalleri, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, 13 kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Adar ve vatandaşlar izledi.

Madalya töreninde konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, yaklaşık 9 ay önce Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün Hakkari'de açık alanda bir güreş şampiyonası düzenleme fikrini kendisiyle paylaştığını belirtti.

Organizasyon alanını gördüğünde yapılan çalışmadan büyük memnuniyet duyduğunu aktaran Çelik, "Muhteşem olmuş. Gençleri de görünce inanılmaz mutluluk duydum. Cilo Dağları'ndaki 4 bin 135 rakımlı Uludoruk'un eteklerinde, 20 bin yıllık buzulların bulunduğu Cennet Cehennem Vadisi'nin girişinde bu güzel ambiyansta güzel insanlarla bir arada olmak beni ziyadesiyle mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Hakkari'de düzenlenen organizasyonun iki temel amacının bulunduğunu dile getiren Çelik, bunlardan ilkinin başta Hakkari olmak üzere Van, Şırnak ve çevre illerde yaşayan gençlerin güreşe ilgisini artırmak olduğunu söyledi.

İkinci amacın ise Hakkari'nin huzur ve güven ortamını bu organizasyon aracılığıyla tüm Türkiye'ye göstermek olduğunu belirten Çelik, "Bence iki amaç da gerçekleşmiş oldu." dedi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan da Cilo Dağları eteklerinde ilk kez gerçekleştirilen organizasyona destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonunun katkılarıyla organizasyonun düzenlendiğini belirten Taşyapan, vatandaşların yoğun ilgisinin kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

Taşyapan, "Bu bir başlangıç olsun. Daha nice başlangıçlara imza atacağız. Organizasyondaki şampiyonları kutluyorum." diye konuştu.

Taha Akgül: "Buralardan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacağına inanıyorum"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ise Hakkari'de önemli bir organizasyona imza attıklarını belirterek, yüksek rakımlı bir bölgede böyle bir etkinliği gerçekleştirmenin kolay olmadığını söyledi.

Güreşi Türkiye'nin 81 iline yaymayı hedeflediklerini aktaran Taha Akgül, şunları kaydetti:

"Bu faaliyeti o dönem Hakkari Valisi olan, şu anki İçişleri Bakan Yardımcımız Ali Çelik ile kararlaştırmıştık. Hamdolsun bugün bunu gerçekleştirmek nasip oldu. Hakkari ve Şırnak'tan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacağına inanıyorum. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere İçişleri ve Milli Savunma bakanlıklarımıza, Hakkari Valiliğimize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, kulüplerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Dereceye giren tüm takım ve sporcularımızı tebrik ediyorum."

Organizasyonda vatandaşlar, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile milli güreşçi Rıza Kayaalp'e yoğun ilgi gösterdi.

Rıza Kayaalp, programın ardından vatandaşlarla halay çekti.

Final müsabakaları sonunda grekoromen stilde ASKİ Spor Kulübü birinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ikinci, Kayseri Şeker Spor üçüncü oldu. Serbest stilde ise ASKİ Spor Kulübü şampiyonluğu elde ederken, İlbank Spor Kulübü ikinci, Kocaeli Büyükşehir Belediyespor üçüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren takım ve sporculara kupa ile madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.