Hakkari'de "Kayaklı Koşu İl Birinciliği Yarışması" yapıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Kayaklı Koşu İl Birinciliği Yarışması" düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sporcu Eğitim Merkezi'nde 7 kategoride yapılan yarışta, 65 sporcu dereceye girmek için mücadele etti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, AA muhabirine, sporcuların imkanlarını arttırarak hem kentin hem de ilçenin adını Türkiye'de ve uluslararası alanda duyurmaya çalışacaklarını belirterek, yarışlarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ise Yüksekova'nın kayaklı koşuda her geçen gün adından daha çok söz ettirdiğini söyledi.

İlçenin rakımını ve karını iyi kullandıklarını ifade eden Yıldırım, "Bu sporcular hem ulusal hem de uluslararası arena da bizleri en üst düzeyde temsil ediyorlar. Bundan son derece büyük mutluluk duyuyoruz. Dışarıda Hakkari ve Yüksekova ile ilgili olan kötü imajı bu sayede değiştirmiş oluyoruz. İyi sporcu yetiştiriyoruz." dedi.

Yıldırım, kendilerine destek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik ile kaymakamlıklara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından başarılı sporculara madalyaları verildi.

Yarışlarda derece yapan sporcular şu şekilde:

Büyük erkekler

1. Lavin ören

2. Devran ören

3. Orhan ören

Büyük kızlar

1. Zozan Karahan

18 yaş altı erkekler

1. Vedat Geylan

2. Barış Arslan

3. Yunus Emre Arslan

18 yaş altı kızlar

1. Esmanur Altan

2. Huriye Akdoğan

3.Cansel Akman

16 yaş altı erkekler

1. Samet Balkan

2. Muhammet Kına

3. Devran Avcı

16 yaş altı kızlar

1. Sedanur Taşçı

2. Nur Revsan Çınar

3. Azra Özdemir

14 yaş altı erkekler

1. Ali Baran Yaman

2. Yusuf Çiftçi

14 yaş altı kızlar

1. Rabia Neval Tekin

2. Havin Dağcı

13 yaş altı erkekler

1. Azad Geylani

2. Erdem Geylani

3. Beyar Özer

13 yaş altı kızlar

1. Zeynep Dönmez

2. Ecrin Şirin Canan

3. Nujin Eskidede

12 yaş altı erkekler

1. Berkan Kaplan

2. Muhammed Han

3. Mirac Sancak

12 yaş altı kızlar

1. Elif Özer

2. Azra Yasemin Kaplan

3. Ezel Karataş