Hakkari\'de Okullar Arası Yıldız Erkekler Futsal Müsabakaları Sonuçlandı

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Hakkari'de "Okullar Arası Yıldız Erkekler Futsal Müsabakaları", Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda yapılan final maçıyla sonuçlandı.

2023-2024 yılı okul sporları kapsamında Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Okullar Arası Yıldız Erkekler Futsal Müsabakaları", Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda yapılan final maçıyla sona erdi. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan final maçında, Hakkari Seyit Taha İmam Hatip Ortaokulu Takımını 5-3 mağlup eden Derecik Şehit Gaffar Okan Ortaokulu şampiyon olurken, Hakkari Şehit Vali Derviş Yalım Ortaokulu da üçüncü oldu.

Final müsabakası sonrasında yapılan ödül töreninde, dereceye giren takımlara ödülleri; İl Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Sabri Demir, Seyit Taha İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Necdet Tanyürek tarafından verildi.

Derecik Şehit Gaffar Okan Ortaokulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenleyeceği "Okullar Arası Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası" grup müsabakalarında Hakkari'yi temsil edeceği belirtildi. - HAKKARİ