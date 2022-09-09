Katıldığı ilk uluslararası şampiyonada ikinci olan Rojda, hedef yükseltti

Hakkari'de özel harekat polisinin yetiştirdiği 13 yaşındaki judocu Rojda Kanat, ilk kez katıldığı uluslararası bir organizasyonda gümüş madalya kazanarak kentin gururu oldu.

Arkadaşlarının antrenmanlarından etkilenerek başladığı judoda yeteneği fark edildikten sonra Polisgücü Spor Kulübü bünyesine alınan 9. sınıf öğrencisi Rojda, elde ettiği başarılarla göz dolduruyor.

Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru ve judo antrenörü Umut Özcan Sucu'nun yetiştirdiği başarılı sporcu, Yozgat'ta 19-20 Mart'ta düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak adından söz ettirdi.

Ardından Kahramanmaraş ve Sivas'ta düzenlenen şampiyonalarda da önemli başarılara imza atarak milli takıma katılan Rojda, 3-4 Eylül'de Yunanistan'da gerçekleştirilen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda mücadele etti.

Kariyerindeki ilk uluslararası organizasyonda rakiplerini geride bırakarak Balkan ikincisi olan milli sporcu, kendine yeni hedef olarak belirlediği Avrupa ve olimpiyat şampiyonlukları için hazırlıklara şimdiden başladı.

Başarılarıyla kente, ailesine ve antrenörlerine büyük gurur yaşatan Kanat, bundan sonraki müsabakalarda da iyi sonuçlar alarak Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.

Rojda: "Örnek biri olmak istiyorum"

Rojda, AA muhabirine, Türkiye'de düzenlenen şampiyonalarda elde ettiği başarılarla milli takıma yükseldiği için mutlu olduğunu belirtti.

Milli formayla yurt dışında ilk kez katıldığı organizasyonda gümüş madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Rojda, şunları aktardı:

"Çok mutluyum. Ailemi gururlandırdım. Bundan sonra da altın madalyalar için mücadele edeceğim. Hakkari'nin adını daha çok duyurmak istiyorum. Polisgücü Spor Kulübü sporcusuyum. Hocalarımız bizimle çok yakından ilgileniyor. Kulüpteki diğer sporcular da birçok derece aldı. Kente geldiğimde de beni çok güzel karşıladılar. Mutluluktan ağlayacaktım. Okulda ve sporda örnek biri olmak istiyorum. Çocuklar bu başarılardan çok etkileniyor. Ailemi gururlandırdığım için çok sevinçliyim. Bu başarıları elde etmemde bana destek sunan Sayın Valimize, İl Emniyet Müdürlüğümüze ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum."

Antrenör Umut Özcan Sucu: "Olimpiyatlara kadar gitmek istiyoruz"

Antrenör Umut Özcan Sucu da bu başarıların büyük emekler sonucu elde edildiğini dile getirerek, Yunanistan'daki organizasyona Rojda ile birlikte katıldıklarını, kendisinin de milli takım antrenörü olarak görev aldığını ifade etti.

Rojda'nın finalde milli takım arkadaşına yenilerek ikinci olduğunu anlatan Sucu, "Biz de orada bayrağımızı en iyi şekilde temsil ettik. İstiklal Marşı'mızı okuttuk. Bizler için önemli olan buydu. Rojda, ümitler kategorisinde de Avrupa ve Dünya şampiyonalarında mücadele edecek. İnşallah kota alıp bu sporcumuzla olimpiyatlara kadar gitmek istiyoruz. Polisgücü Spor Kulübü olarak son iki senede birçok branşta ulusal ve uluslararası arenada sayısız madalya elde ettik. Bu spora emek vermek lazım. Alt yapıdan yetişen birçok sporcumuz da var. Rojda gibi sporcularımız da onlara rol model oluyor. İnşallah onlar da ablaları gibi en büyük organizasyonlarda ülkelerini en iyi şekilde temsil ederler." diye konuştu.

Zehra Kanat: "Ondan daha büyük dereceler bekliyoruz"

Kızının başarısından büyük mutluluk duyduklarını söyleyen anne Zehra Kanat da bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Kızım başarılı ve iyi bir öğrenci. Ondan daha büyük dereceler bekliyoruz. Bir şampiyonluk alırsa daha da mutlu olurum. Kızımla gurur duyuyorum. Onun yarışmasını canlı izledik. Güzel kızım başarılarıyla hep göğsümüzü kabartacak." ifadelerini kullandı.