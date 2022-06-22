Hakkari'de 'Sokak Voleybol Turnuvası' başladı

Hakkari Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleri ile düzenlenen Sokak Voleybol Turnuvası başladı.

Kent Park'ta 3x3 Sokak Basketbol Şampiyonası festivalinin ardından Sokak Voleybol Turnuvası başlatıldı. 10 takım ve 80 sporcunun katılımıyla Kent Park'ta başlayan ve 3 gün devam edecek turnuvanın startını Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek verdi.

Stantların açıldığı ve ev yemeklerinin satışa sunulduğu Kent Park'taki görüntü kente ayrı bir renk kattı.

Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Hakkari Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleri ile düzenlenen Sokak Voleybol Turnuvasına katılan takımlara başarılar diledi. - HAKKARİ