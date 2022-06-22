Hakkari'de 'Sokak Voleybol Turnuvası' başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari'de 'Sokak Voleybol Turnuvası' başladı

22.06.2022 08:48
Hakkari'de 'Sokak Voleybol Turnuvası' başladı

Hakkari Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleri ile düzenlenen Sokak Voleybol Turnuvası başladı.

Hakkari Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleri ile düzenlenen Sokak Voleybol Turnuvası başladı.

Kent Park'ta 3x3 Sokak Basketbol Şampiyonası festivalinin ardından Sokak Voleybol Turnuvası başlatıldı. 10 takım ve 80 sporcunun katılımıyla Kent Park'ta başlayan ve 3 gün devam edecek turnuvanın startını Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek verdi.

Stantların açıldığı ve ev yemeklerinin satışa sunulduğu Kent Park'taki görüntü kente ayrı bir renk kattı.

Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Hakkari Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleri ile düzenlenen Sokak Voleybol Turnuvasına katılan takımlara başarılar diledi. - HAKKARİ

YORUMLAR
500
Basketbol şampiyonasında 16 takım mücadele etti Basketbol şampiyonasında 16 takım mücadele etti Hakkari'de basketbol heyecanı sona erdi Hakkari'de basketbol heyecanı sona erdi
Kaynak: İHA

basketbol, voleybol, gençlik, Hakkari, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakkari'de 'Sokak Voleybol Turnuvası' başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:13 Marmaris'teki yangının çıkış nedeni araştırılıyor! Sabotaj ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi
01:09 Belediye Başkanı Oktay, Marmaris'teki yangınla ilgili son durumu paylaştı: Zor bir gece bizi bekliyor
00:31 AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu Eminönü'nde saldırıya uğradı
00:23 Fatih Karagümrük, dünyaca ünlü futbolcu Aaron Ramsey için harekete geçti
00:19 Balık avlamak için elektrik verdikleri dereye düşen iki kuzen hayatını kaybetti
00:13 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın hızla yayılıyor! Bakan Soylu ve Bakan Kirişçi bölgeye gidecek
00:02 Kıbrıs'tan acı haber geldi! Araç kazası sonucu 1 askerimiz şehit düştü
23:51 Domenec Torrent, sarı-kırmızılı taraftarlara sosyal medya hesabından veda etti! Gelen yorumlar ise teknik adamı şaşırttı
23:16 Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu! Mbappe ve Messi ile takım arkadaşı olacak
22:48 FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 08:54:12. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari'de 'Sokak Voleybol Turnuvası' başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement