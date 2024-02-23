Hakkari Valisi Ali Çelik, Spor Kulüpleriyle Bir Araya Geldi

Spor

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, beraberindeki heyet ile Hakkari Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) üyeleriyle bir araya geldi.

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Zap Spor Futbol Takımı, Sümbül Engelliler Basketbol Takımı, Sportif Faaliyetler Voleybol Takımı, 1936 Hakkari Hayal Kent Kadın Futbol Takımı ve Hakkari Gençlik Merkezi Voleybol Takımı ile sohbet eden Vali Çelik, sporun toplumsal birliği ve sağlıklı yaşam biçimi için önemini vurguladı. Spor kulüplerinin özverili çalışmalarına desteklerinin devam edeceğini ifade eden Vali Çelik, "Hakkari Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Erol Hanlıgil'den 'bir moral gecesi düzenleyelim, katılır mısınız?' Teklifinin gelmesi benim açımdan çok mutluluk verici oldu. Sporcularla beraber olmanın insanın her zaman içindeki spor aşkını güçlendireceğine inandığım için hiç tereddütsüz kabul ettim. Sporla uğraşan, spor yapmayı kendine iş edinen, ilimizi temsil eden siz değerli sporculara ve onları bir araya getiren yöneticilere de ilimiz adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. - HAKKARİ