Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı Trabzonspor'u 6-2 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı Trabzonspor'u 6-2 mağlup etti

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı Trabzonspor\'u 6-2 mağlup etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Trabzonspor'u 6-2 mağlup ederek 8. sıraya yükseldi. Hakkari Valisi Ali Çelik de takımı tebrik etti.

28.04.2024 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı konuk ettiği Trabzonspor'u 6-2 mağlup etti.

Hakkari Şehir Stadyumu'nda Trabzonspor ile mücadelede eden Hakkarigücü, sahadan 6-2 galip ayrıldı. Hakkari ekibi bu sonuçla puanını 40'a çıkararak 8. sıraya yükseldi.

Hakkari Valisi Ali Çelik de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Trabzonspor'u 6-2 mağlup ederek 8. sıraya yükselen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Nice galibiyetlere" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Hakkari, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı Trabzonspor'u 6-2 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:59 Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü
16:56 İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
15:26 Türk vatandaştan “Milliyet farkı“ ücreti aldılar Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi Türk vatandaştan "Milliyet farkı" ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi
14:52 Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın
17:04 Londra derbisi nefes kesti 5 gollü maçta zafer Arsenal’in Londra derbisi nefes kesti! 5 gollü maçta zafer Arsenal'in
16:24 Samsun’da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu Samsun'da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu
16:16 4 dakikada 2 gol İtalya’da Hakan Çalhanoğlu fırtınası 4 dakikada 2 gol! İtalya'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası
16:04 İBB’nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur’un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu İBB'nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur'un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu
15:54 Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, sezonu kapattı Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, sezonu kapattı
14:48 Sayısız olaya tanıklık etmişti Gayrettepe’deki “birinci şube“ yıkıldı Sayısız olaya tanıklık etmişti! Gayrettepe'deki "birinci şube" yıkıldı
14:27 Ankara’da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi Ankara'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
14:11 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak
13:43 Nusret’in Etiler’deki restoranına bir ayda ikinci saldırı Nusret'in Etiler'deki restoranına bir ayda ikinci saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 18:19:48. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı Trabzonspor'u 6-2 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement