Hakkarigücü, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde sahasında ABB FOMGET'e 1-0 yenildi

Hakkarigücü, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde sahasında ABB FOMGET'e 1-0 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi 5. haftasında Hakkarigücü, Merzan Şehir Stadyumu'nda ABB FOMGET'e 1-0 mağlup oldu. Ankara ekibi, 63. dakikada Rasmata Sawadogo'nun golüyle galip gelerek 3 puanın sahibi oldu.
HAKKARİ(AA) - Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Hakkarigücü, sahasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'e 1-0 yenildi.
Merzan Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Furkan Başarır yönetti.
Mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol bulamayınca devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.
İkinci yarıda hücumda daha etkili olan Ankara temsilcisi, 63. dakikada Rasmata Sawadogo'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca ABB FOMGET, sahadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
Kaynak: AA
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