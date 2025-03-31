Hakkarili Kuzenler Avrupa Şampiyonası'na Hazır - Son Dakika
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Spor

Hakkarili Kuzenler Avrupa Şampiyonası'na Hazır

Rojda ve Şinasi Kanat, Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılarla Avrupa'ya hazırlanıyor.

31.03.2025 11:16
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Burdur'da 14-16 Mart'ta düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda farklı kategorilerde birincilik kürsüsüne çıkan Hakkarili kuraşçı kuzenler Rojda ve Şinasi Kanat, aynı başarıyı Avrupa Şampiyonası'nda da göstermek istiyor.

Kuraş ve judoda antrenörlerinin desteğiyle kendilerini geliştiren 16 yaşındaki Rojda ve aynı yaştaki amcasının oğlu Şinasi Kanat, ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettikleri derecelerle göz dolduruyor.

Kuraşta Avrupa birinciliği ve dünya üçüncülüğü, judoda ise Balkan ikinciliği bulunan, Türkiye şampiyonalarında da önemli başarılar elde eden milli sporcu Rojda Kanat, Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda 57 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye şampiyonalarında birçok derecesi bulunan Şinasi Kanat da aynı organizasyonda 46 kiloda birinci oldu.

Başarıları sayesinde gelecek ay Gürcistan'da yapılacak Avrupa Kuraş Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan kuzenlerden milli sporcu Rojda başarılarını taçlandırmayı, Şinasi ise ilk kez milli formayla mücadele edeceği organizasyonda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

İki kuzen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda antrenörleri Kübra Bayram yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.

"Orada da şampiyonluğu hedefliyoruz"

Şinasi Kanat, AA muhabirine, takım halinde gittikleri Türkiye Şampiyonası'nda kuzeniyle altın madalya kazandıklarını söyledi.

Hem kuzeninin hem de kendisinin derecelerinin olduğunu belirten Şinasi, şunları kaydetti:

"Kuzenimle Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandık. Oraya birlikte gideceğiz. Avrupa Şampiyonası, Gürcistan'da olacak. Orada da şampiyonluğu hedefliyoruz. Çalışmalarımız çok iyi geçiyor. Azimle ve büyük bir hırsla çalışıyoruz. Aynı aileden iki kişinin Avrupa Şampiyonası'na gitmesi çok güzel bir duygu. Ben de o şampiyonada ilk kez milli formayı giyeceğim. Çok güzel bir duygu. Türkiye'nin ismini duyurmak istiyoruz. Rojda çok azimli, başarılı biri. 7 yıldır bu sporu yapıyoruz. Bizi ve başarılarımızı görüp de bu spora başlayan, bu sporu sevmeye başlayanlar oldu. Bu durum bizi çok gururlandırıyor."

Rojda Kanat ise daha önce Avrupa, dünya ve Balkan şampiyonalarında madalyalar kazandığını bildirerek, "En son katıldığımız Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. Kuzenim de kendi sıkletinde altın madalya kazandı. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Orada da aynı başarıyı gösterip altın madalyaya ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

"Sporcularımız diğer çocuklara örnek oluyor"

Antrenör Kübra Bayram da Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda sporcularının ikisi altın olmak üzere 6 madalya kazandığını dile getirdi.

Kentin bu sonuçlarla sıralamada birinciliğe yükseldiğini ifade eden Bayram, şöyle konuştu:

"Birinci olan sporcularımız Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Şinasi ve Rojda, bizi Avrupa'da temsil edecek. Çocuklarımızın Gürcistan'daki şampiyonada ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Bu sporcularımız diğer çocuklara da örnek oluyorlar. Amacımız judo ve kuraşı kentte daha fazla yaymaktır. Judo ve kuraşta güzel bir yol aldık. Devamını da getireceğiz. Sporcularımız Avrupa'da altın madalya hedefliyor. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra dünya şampiyonasına da katılmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Gürcistan, Türkiye, Burdur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakkarili Kuzenler Avrupa Şampiyonası'na Hazır - Son Dakika

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