Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkı Yeten 37. Yılında Anıldı
16.04.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın efsane kaptanı Hakkı Yeten, vefatının 37. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Beşiktaş Kulübünün eski başkanı ve futbol takımı kaptanlarından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 37. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan Hakkı Yeten'in kabri başında düzenlenen anma törenine, siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hakan Daltaban, genel sekreter Uğur Fora, divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil ile Yeten'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

İkinci başkan Hakan Daltaban, törende yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ağabeylik, babalık kavramları insanlara çok kolay verilmez. Hakkı Yeten, Beşiktaş camiasının çok önemli nüvelerinden, çok önemli değerlerinden, en saygın karakterlerinden biri. Bizim de hayatımız boyunca bir Beşiktaşlılık duruşu adı altında tanımladığımız ve yeni gelecek jenerasyona da vermeye çalıştığımız bir değerler silsilesi var. Hakkı Yeten bunun en önemli nüvelerinden biri. Kendisini bugün bir kere daha mezarı başında andık. Artık gittikçe yozlaşan, kirlenmiş dünyada bu tarz değerleri ön plana çıkarıp, adaletin de etiğin de ne kadar önemli olduğunu vermemiz lazım. Hakkı Yeten'in ismini yaşatmak adına önemli çalışmalarımız da var. Genel sekreterimiz Uğur Fora'nın liderliğinde çok önemli bir çalışma başladı. Bu ay ilkini gerçekleştireceğimiz spor sempozyumu geleneksel hale gelecek. İlkini bu ay sonunda stadımızda yapacağız. Diğer kulüplerin, spor bakanlığımızın, kendi camiamızın içindeki hukukçu kimliği olan dostlarımızın da katılımıyla hep birlikte olacağız. Hakkı Yeten'in farklı yönlerini de sergileyebileceğimiz ve adını da unutmayacağımız bir başlangıç olacak."

Anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Baba Hakkı, Beşiktaş, Futbol, Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 13:40:53. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.