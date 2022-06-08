Halı saha maçında kaydedilen görüntü gündem oldu! Çekilen şutla top, dördüncü katta bulunan bir eve girdi

Bir kişinin videoya aldığı halı saha maçı sosyal medya kullanıcılarının yüzünü güldürdü. Çığlı Plastik ve Bismil FK isimli takımların halı saha maçında bir oyuncunun vurduğu şut çok açık ara farkla auta gitti. Vurulan bu şutta top karşı binada balkon keyfi yapan bir ailenin kucağına gitti. Topu alan aile üyesi ise bu duruma serzenişte bulundu.

"BİLEREK YAPMADIM"

Herkesi güldüren ve çok kez paylaşılan bu görüntünün sonunda ise bu şutun kahramanı, topun çarptığı kişiden özür dileyerek bilerek yapmadığını ifade etti.

İşte yüzleri gülümseten o video: