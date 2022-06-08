Halı saha maçında kaydedilen görüntü gündem oldu! Çekilen şutla top, dördüncü katta bulunan bir eve girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Halı saha maçında kaydedilen görüntü gündem oldu! Çekilen şutla top, dördüncü katta bulunan bir eve girdi

08.06.2022 12:00

Bir halı saha maçında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntüyü kayda alan kişinin 'Şeyhmus' diye seslendiği vatandaşın vurduğu şut karşı binanın dördüncü katında bulunan balkonuna gitti. Bu anın görüntüleri izleyenlerin yüzünü güldürdü.

Bir kişinin videoya aldığı halı saha maçı sosyal medya kullanıcılarının yüzünü güldürdü. Çığlı Plastik ve Bismil FK isimli takımların halı saha maçında bir oyuncunun vurduğu şut çok açık ara farkla auta gitti. Vurulan bu şutta top karşı binada balkon keyfi yapan bir ailenin kucağına gitti. Topu alan aile üyesi ise bu duruma serzenişte bulundu.

"BİLEREK YAPMADIM"

Herkesi güldüren ve çok kez paylaşılan bu görüntünün sonunda ise bu şutun kahramanı, topun çarptığı kişiden özür dileyerek bilerek yapmadığını ifade etti.

İşte yüzleri gülümseten o video:

YORUMLAR
500
Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Barışyolu İlkokulu'na halı saha müjdesi verdi Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Barışyolu İlkokulu'na halı saha müjdesi verdi Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Halı saha maçında kaydedilen görüntü gündem oldu! Çekilen şutla top, dördüncü katta bulunan bir eve girdi - Son Dakika


Son Dakika
11:44 10 farklı araştırma şirketinin sonuçları değerlendirildi! İki ittifak arasında 1 puan fark var
11:37 Asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen MÜSİAD Başkanı Asmalı: Enflasyon düşmezse verilen zamlar anlamsız kalıyor
11:34 Bayrampaşa metrosunda yumruklar havada uçuştu! Kavgayı ayırmaya çalışan adam da darp edildi
11:17 Ünlü futbolcunun kızından skandal görüntüler! Katıldığı yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı!
11:07 Defne Samyeli'nin sahne şovu tartışma konusu oldu! Kıyafetlerini çıkartarak sadece mayoyla konser verdi
11:05 Çekmeköy'de parkta yapılan yıkım çalışması sonrası vatandaş ayağa kalktı! İş makinelerinin girdiği alanda nöbet tutuyorlar
11:04 Bakan Bozdağ açıkladı: Kira artışına yüzde 25 sınırı getirildi
10:58 Yengesiyle olan yasak ilişkisi ve kadına şiddetle yargılanan eski futbolcu Giggs'in son hali görenleri şaşırttı
10:39 Sarışın ve esmer kız arasındaki kavgayı dakikalarca izlediler! Müdahalede bulunulmaması tepki çekti...
10:23 Güne yükselişin sürdürerek başlayan Dolar 17 TL'yi aşarken gram altın da 1000 TL'nin üstüne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 12:03:27. #1.13#
SON DAKİKA: Halı saha maçında kaydedilen görüntü gündem oldu! Çekilen şutla top, dördüncü katta bulunan bir eve girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement