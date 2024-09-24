Halil Akkaş, Atletizm Federasyonu Başkan Adayı - Son Dakika
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Spor

Halil Akkaş, Atletizm Federasyonu Başkan Adayı

Halil Akkaş, Atletizm Federasyonu Başkan Adayı

Halil Akkaş, liyakata dayalı bir federasyon inşa edeceğini belirterek başkan adaylığını açıkladı.

24.09.2024 15:33
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Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Adaylığını açıklayan Halil Akkaş, "Liyakate dayalı bir federasyon inşa edeceğiz" dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu başkanlığı için 31 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşecek seçimi çerçevesinde Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara şubesinde düzenlenen basın toplantısıyla Halil Akkaş başkanlık adaylığını açıkladı. Akkaş, 'Temiz spor, temiz atletizm' sloganıyla adaylığını açıklayarak, dopingle mücadele konusunda tavizsiz bir duruş sergileyeceğini kaydetti.

"Liyakate dayalı bir federasyon inşa edeceğiz"

Burada bir konuşma gerçekleştiren Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı görevine geldiği zaman hayata geçireceği projeleri aktararak, "Camiamızın tüm paydaşlarının ortak kararı ile yönetilen, birlik ve beraberliğin ön planda olduğu bir federasyon oluşturmayı hedefliyorum. Camiamız için emek vermiş, başarılar kazanmış ve camiamızın yüksek yararını düşünen değerli atletizm severler ile liyakate dayalı bir federasyon inşa edeceğiz" diye konuştu.

"Atletizmin ülke genelinde tanınırlığına katkı sunmak istiyorum"

Sponsorlar bularak federasyona destek sağlamayı hedeflediğini dile getiren Akkaş, "Türkiye şampiyonaları ve ligleri sponsorlarla ödüllü hale getirip katılım oranını ve kaliteyi arttırmayı hedefliyorum. Televizyon kanalları ile anlaşarak Türkiye şampiyonalarının ve liglerin canlı yayınlamasını, başarılı sporcularımızın hayat hikayelerinin yayınlarında yer almasını sağlayarak atletizmin ülke genelinde tanınırlığına katkı sunmak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak hareket edilecek projelerle başarılarda sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyorum. Federasyonumuzun web sayfasında sporcularımıza ait tüm verileri güncel tutarak milli takım seçmelerinde ve kamplarda adil ve şeffaf bir yönetim anlayışı içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

"Türk sporunun geleceğine miras bırakma gayreti içerisinde olacağız"

Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde Avrupa, Dünya ve Olimpiyat barajlarını geçen milli sporculara maddi ve tematik sponsorlar vasıtasıyla destek verileceğini ifade eden Akkaş, "Altyapıda faaliyet gösteren tüm kulüplerimize spor malzemesi desteği sağlayacak ve yine alt yapıya yönelik gelişim kampları ve eğitim seminerleri düzenleyeceğiz. Türk sporunun son yıllarına baktığımızda en fazla değişme sporcunun atletizm branşında olduğunu görebilirsiniz. Bizler Ay-yıldız ruhunu, Ay-yıldız aşkını gerçek anlamıyla içinde barındıran milli sporcularımızı altyapılardan itibaren yetiştirerek Türk sporunun geleceğine miras bırakma gayreti içerisinde olacağız. 'Temiz spor, temiz atletizm' sloganıyla çıktığımız bu yolda dopingle mücadele konusunda tavizsiz duruşumuzu her zaman göstereceğiz" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Halil Akkaş, Atletizm Federasyonu Başkan Adayı - Son Dakika

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