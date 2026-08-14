Halil Dervişoğlu Gaziantep FK'ya Kiralandı
Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar Gaziantep FK'ya kiraladı.
Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, sezon sonuna kadar Gaziantep FK'ya kiralandı.
Galatasaray, kadro planlamasına devam ediyor. Bu amaçla Halil Dervişoğlu, sezon sonuna kadar Gaziantep FK'ya kiralık olarak gönderildi. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon da Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gönderilen Dervişoğlu'nun transferini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Halil Dervişoğlu Gaziantep FK'ya Kiralandı - Son Dakika
Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu
Sizin düşünceleriniz neler ?