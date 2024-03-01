FIFA Kokartlı Hakem Halil Umut Meler, Beşiktaş-Galatasaray Derbisinde Görev Alacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 3. kez Beşiktaş- Galatasaray derbisinde görev alacak.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, pazar günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın 4. hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.
3. kez Beşiktaş - Galatasaray derbisinde
İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde 3. kez Beşiktaş - Galatasaray derbisinde düdük çalacak. FIFA kokartlı hakemin düdük çaldığı 2 derbiyi sarı-kırmızılılar kazanmıştı. Ligin ilk yarısında Rams Park'ta oynanan bu derbiyi de Meler yönetmişti.
Halil Umut Meler, daha önce 3 defa Galatasaray - Fenerbahçe, 3 kez de Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 4, siyah-beyazlılar 2 ve Fenerbahçe de 1 galibiyet aldı. 1 mücadele ise berabere tamamlandı.
Halil Umut Meler'in düdük çaldığı derbiler şöyle:
21.11.2021
Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
21.03.2021
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1
19.07.2020
Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0
23.02.2020
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3
05.11.2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
08.01.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3
02.04.2023
Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 4
21.10.2023
Galatasaray: 2 - Beşiktaş. 1 - İSTANBUL
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