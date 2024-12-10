Halil Umut Meler'e Suudi Arabistan'da yasak - Son Dakika
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Spor

Halil Umut Meler'e Suudi Arabistan'da yasak

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Suudi Arabistan Hakem Komitesi Başkanı Manuel Navarro, Türk hakem Halil Umut Meler'in ülkede bir daha maç yönetemeyeceğini açıkladı. Navarro, Meler'in Al Shabab - Al Hilal maçında sonuca etki eden hatalar yaptığını belirtti. Al Shabab, maç sonrası Meler'i Hakem Komitesi'ne şikayet etmişti.

10.12.2024 09:49
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Suudi Arabistan Hakem Komitesi Başkanı Manuel Navarro, Halil Umut Meler'in bir daha ülkede maç yönetemeyeceğini açıkladı.

Al Shabab - Al Hilal maçında yönetimi çok eleştirilen Meler hakkında konuşan Navarro, "Bir daha Halil Umut Meler'i maçlarımıza çağırmayacağız. Al Shabab-Al Hilal maçında sonuca etki eden hatalar yaptı" dedi. Al Shabab, Al Hilal maçı sonrası Halil Umut Meler'i Hakem Komitesi'ne şikayet etmiş ve komitenin Halil Umut Meler'in skora etki eden hatalar yaptığını kabul ettiğini açıklamıştı.

"TÜRKLER YABANCI HAKEM İSTİYOR"

Öte yandan Suudi Arabistan basınında Halil Umut Meler'in Al Shabab tarafından şikayet edilmesi sonrası Türkiye'de Meler'e büyük tepki gösterildiği ve Süper Lig'de taraftarların yabancı hakem için ısrarlı olduğu yazıldı.

"MAÇIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRDİ"

Al Hilal deplasmanda Al Shabab'ı 2-1 yenmiş maçta da iki kırmızı kart çıkmıştı. Maç sonunda mağlup Al Shabab'ın teknik direktörü Pereira, Meler'i eleştirmişti. Pereira maç sonunda "Halil Umut Meler'in bize gösterdiği kırmızı kart yanlıştı. Maçın tüm gidişatını değiştirdi" demişti.

Halil Umut Meler\'e Suudi Arabistan\'da yasak

Halil Umut Meler, Suudi Arabistan, Al Hilal, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Halil Umut Meler'e Suudi Arabistan'da yasak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Nazif Aslan:
    bi bırakmadı gitti hakemliği nereye gitse ortalığı karıştırıyor hakemlikle alakası yok bu adamın 11 1 Yanıtla
  • Emrah Erzurumlu:
    bu hakem filan değil. bizim federasyyon şişirip duruyor. 10 1 Yanıtla
  • Orçun Kömür:
    Abartmasınlar biz yıllardır bunlara maruz kalıyoruz sesimiz çıkıyormu ?? 6 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bizim hakemler nerede olursa olsun bir vukatları var bir faciaları var en son Sivasspor Galatasaray maçında izledik malesef her yerde bariz hatalar yapıyorlar 6 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Adam haklı. 4 0 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Bu hakemlerimiz neden akıllanmıyor 4 0 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    köpek her yerde köpektir, mafyanın hakemi 1 0 Yanıtla
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