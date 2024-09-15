Halil Umut Meler, Real Madrid - Stuttgart Maçını Yönetecek

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FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği İspanya'nın Real Madrid ile Almanya'nın Stuttgart takımları arasında 17 Eylül Salı günü oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında Real Madrid'in sahasında oynayacağı Stuttgart karşılaşmasını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Santiago Bernabeu Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink VAR, Pol van Boekel ise AVAR olarak görev yapacak.