Halil Uzel'in Kano Yolculuğu - Son Dakika
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Halil Uzel'in Kano Yolculuğu

Halil Uzel\'in Kano Yolculuğu
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Halil Uzel, deniz sporlarını tanıtmak için İstanbul'dan Bodrum'a 10 bin km kano ile yol alıyor.

Gençlere deniz sporlarını sevdirme hedefiyle haziranda İstanbul'dan kanoyla yola çıkan Halil Uzel, günde yaklaşık 40 kilometre kürek çekerek Muğla'nın Bodrum ilçesine ulaştı.

Eski hava astsubayı 57 yaşındaki Halil Uzel, 2012 yılından bu yana hayalini kurduğu Türkiye turu kapsamındaki kano yolculuğunu sürdürüyor.

İstanbul'dan başladığı rotasında kıyı şeridini kano ile geçerek farkındalık oluşturmayı hedefleyen Uzel, 3 yıl sürmesi planlanan proje boyunca 10 bin kilometrenin üzerinde mesafe katetmeyi amaçlıyor.

Poyrazköy'den 4 Haziran'da 5 metre uzunluğunda ve 30 kilogram ağırlığındaki kanosuyla kürek çekmeye başlayan Uzel, Bulgaristan sınırındaki Beğendik köyü, Rumeli Feneri, Marmara Denizi, Enez, Saros Körfezi ve Çanakkale rotasını takip ederek Ege'ye ulaştı.

"Vefa Rotası" ve "Kıyılar Halkındır" temalarıyla yola çıkan sporcu, geçtiği hatlarda toplumsal ve kültürel alanda iz bırakan isimleri de anıyor.

Bodrum ilçesine gelen ve Kumbahçe Sahili'nde Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu ile bazı sporcular tarafından karşılanan Uzel, gazetecilere, gündüzleri 30-40 kilometre yol aldığını ve geceleri bakir koylarda kamp kurduğunu söyledi.

Halil Uzel, "Türkiye'nin 8 bin 333 kilometrelik resmi kıyı uzunluğunu kanoyla geçen ilk kişi olmayı hedefliyorum. Hatay'a ulaştıktan sonra Karadeniz etabını tamamlayıp ardından Ege ve Akdeniz'deki adaları, son olarak da Van Gölü dahil iç sularımızı geçeceğim. 3 yıllık bu projenin ardından 60 yaşında Akdeniz'i kürekle geçen ilk Türk olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

83 gündür seyrini sürdürdüğünü anlatan Uzel, yaklaşık 70 gününün arazide kamp yaparak geçtiğini kaydetti.

Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Bodrum, Muğla, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Halil Uzel'in Kano Yolculuğu - Son Dakika

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